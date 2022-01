Slovenske ceste že pet let niso bile tako tragične

Po letu 2020, ko smo zaradi epidemije covid-19 in občutno zmanjšanega obsega prometa zabeležili daleč najmanjše število umrlih na naših cestah je leto 2021 pokazalo zobe. Ne le, da je moč zaznati velikanski dvig smrtnih žrtev na slovenskih cestah v primerjavi z letom 2020, s 115 smrtnimi žrtvami gre za najvišje število v zadnjih petih letih. Kot so zapisali pri AMZS je najbolj zaskrbljujoče stanje pri motoristih, v lanskem letu jih je umrlo 27 - največ v zadnjih šestih letih.

"Statistiko prometne varnosti prikazujemo z metodo drsečih povprečij petletnih obdobij, ki še vedno kažejo upad najhujših prometnih nesreč, četudi je najbolj žalosten statistični kazalec prometne varnosti, 115 umrlih na naših cestah v 2021, precej slabši kot zadnjih pet let, kjer beležimo povprečno število umrlih na cestah malce manj kot 100 na leto", je svoj pogled na lansko prometno stanje podal avtor analize mag. Jure Kostanjšek, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije.

Foto: AMZS

Foto: AMZS

Težko je vleči primerjave z letom 2020

»V tem trenutku (še) ne moremo oceniti, ali je slaba številka za leto 2021 posledica naključnosti prometnih nesreč, ali pa že gre za obrnjen trend, ki bi terjal drugačen razmislek o potrebnih ukrepih," je še dodal Kostanjšek. Pri analizi leta 2021 je pomembno zavedanje, da ga ni mogoče primerjati z 2020, ki se je sicer v zgodovino zapisalo kot leto, ko je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo najmanj ljudi, odkar se beležijo tovrstni podatki (80), pri čemer pa je AMZS že lani – po temeljiti analizi podatkov –, ugotovil, da evforije ob tem ne bi smelo biti, saj bi morala biti številka umrlih in hudo telesno poškodovanih zaradi manj prometa na cestah, na kar je vplivala epidemija covida-19, še manjša.

Pri motoristih že dolgo časa ni bilo tako slabo

Kot so še v analizi prikazali v AMZS je bila lansko leto prometna varnost slaba predvsem pri motoristih. Glede na podatke in primerjave s preteklimi leti je bilo slabo tudi pri mopedistih, kolesarjih in pešcih. Kljub številnim opozorilom je stanje alarmantno pri rabi varnostnega pasu. Med umrlimi jih kar 42 odstotkov ni uporabljajo varnostnega pasu. Enako alarmantna je problematika alkoholiziranosti. Kljub opozorilom, številnim akcijam in pobudam je imelo lansko leto kar 30 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom raven alkohola nad dovoljeno mejo.

Več nadzora na regionalnih cestah

Pri Avto-moto zvezi Slovenije so med drugim še zapisali, da je ustanovitev avtocestne policije sicer dobrodošla, a podatki znova kažejo, da se velika večina prometnih nesreč z najhujšimi posledicami zgodi na regionalnih cestah in v naseljih, zato bi moral biti nadzor, kot pomemben kamenček v mozaiku prometne varnosti, učinkovit tudi na teh cestah.