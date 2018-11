Prve ceste v Sloveniji že zasnežene #foto

Sneg je ponoči in danes zjutraj pobelil predvsem višje ležeče ceste na Gorenjskem, po nižinah pa se sneg cestišč še ni oprijel. Morda bo drugače že danes ponoči in jutri, ko vremenoslovci napovedujejo močnejše sneženje. Danes je torej zadnji čas, da svoje avtomobile prilagodimo zimskim razmeram in uredimo zimsko opremo.

Vremenska napoved Arsa

Ponoči bo po nižinah Primorske začelo deževati, v notranjosti pa se bo sneženje okrepilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 4 stopinje Celzija.

Jutri bo oblačno, padavine bodo popoldne oslabele in do večera večinoma ponehale. Burja bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija.

Foto: Zasnežene ceste na Gorenjskem (Ljubelj, Jezersko, Podkoren ...)

