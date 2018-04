Nesreča na primorki, nastajajo kilometrski zastoji #foto

Po poročanju prometno-informacijskega centra se je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno pri počivališču Ravbarkomanda proti Kopru zgodila prometna nesreča. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas, nastal je tri kilometre dolg zastoj. Čas potovanja se podaljša za od približno pet do 10 minut.

Zaradi nesreče so na primorski avtocesti nastali zastoji. Foto: DARS

Zaradi del bo promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru med 13. in 18. uro potekal po enem prometnem pasu.

Po poročanju prometno-informacijskega centra zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce in naprej po regionalni cesti do Bleda. O kolonah vozil poročajo tudi s cest Izola–Strunjan, Šmarje–Dragonja in Paracag–Sečovlje.

Zaradi prireditve je do 12.15 zaprta cesta Gorje–Krnica pri Zgornjih Gorjah. O čakalnih dobah poročajo z mejnih prehodov Dragonja, Sečovlje in Obrežje.