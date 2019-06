Trojno trčenje na primorski avtocesti: štirje huje poškodovani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta pri Kozini proti Kopru in proti Ljubljani več ur, nastal pa je daljši zastoj.

Minuto pred deveto uro zvečer so na avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani na izvozu za Kozino čelno trčila tri vozila.

V nesreči je bilo šest oseb poškodovanih, od tega štiri huje. Reševalci so jih prepeljali v izolsko bolnišnico.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci, ki so s tehničnim posegom odprli vozil in nudili prvo pomoč poškodovanim.