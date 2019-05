Preboj: zakonsko bodo dovolili električne skiroje

Nemci so sprejeli spremembe prometne zakonodaje, ki bo v bližnji prihodnosti dovolila uporabo električnih skirojev in skuterjev.

Zakonodaja v večini evropskih držav je na področju novih oblik mobilnosti še zelo nedorečena. Kot smo poročali, po črki zakona uporaba tako imenovanih 'posebnih' prevoznih sredstev (skiroji, rolke, rolerji …) ni dovoljena tudi v Sloveniji. Kdor bi se z njimi rad vozil po kolesarskih stezah ali pločnikih, ne sme preseči hitrosti pešca. Z električnim skirojem na drugi strani ni dovoljeno zaviti niti na cesto med avtomobile.

Zakonodaja bo sledila spremembam na trgu mobilnosti

S podobnimi prevoznimi sredstvi, ki jih poganja elektromotor, pa se odpira zelo veliko tržišče. Samo evropski trg je po podatkih Bloomberga že pritegnil za 150 milijonov dolarjev naložb v taka mala prevozna sredstva, ki so namenjena predvsem mobilnosti v mestih.

Mogoče jih je zložiti in pospraviti v prtljažnik avtomobila in z njimi poskrbeti za prevoz zadnjega kilometra do službe ali najrazličnejših opravkov. V ZDA so podjetja s tega področja še naprednejša in naložbe še ustrezno višje kot do zdaj v Evropi.

Nemčija je postala naslednja država, ki bo legalizirala uporabo električnih skirojev in tudi skuterjev. Z njimi se bo dovoljeno voziti s hitrostjo največ 20 kilometrov na uro, starostno mejo pa bodo postavili pri 14 letih. Sprememba zakonodaje bi lahko začela veljati že prihodnji mesec.