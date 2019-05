Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skiroji in rolke v mestu: zakon le za pravno zaščito?

Rolke, skiroji in rolerji so posebna prevozna sredstva, katerih uporaba je po črki zakona zelo omejena.

Se radi po mestu vozite s skirojem, rolko ali rolerji? Morda celo s takimi z elektromotorjem? Slovenska zakonodaja je njihovi uporabi slabo prilagojena in bolj kot za praktično uporabo skrbi za pravno podlago, kadar se na kolesarski stezi ali prostoru za pešce pripeti nesreča.

Ob prometno natrpanih mestih se v zadnjem obdobju povečuje pomen sredstev mobilnosti, ki lahko zmanjšajo pomen avtomobila oziroma omogočajo njihovo parkiranje izven mestnih središč. Do službe ali opravkov v mestu s skirojem, rolko ali rolerji? Praktično in moderno, toda vsaj slovenska zakonodaja je na področju njihove uporabe še zelo toga in prav nič življenjsko praktična.

Uporaba do hitrosti pešca, a kako hiter je dejansko pešec?

Slovenska zakonodaja je glede uporabe najrazličnejših skirojev, rolk, rolerjev, kotalk in podobnih prevoznih sredstev (tudi takih brez pogonskega elektromotorja) namreč dokaj zamegljena. Njihovo uporabo na površinah, kot so kolesarske steze, sicer dovoljuje, a le do 'hitrosti pešca'.

V praksi to pomeni, da takih 'posebnih' prevoznih sredstev ni mogoče uporabljati skladno z zakonom. Res je tudi, da zakon ne določa, s kakšno hitrostjo se pešec giblje. Hodi ali teče? Dober maratonec lahko v povprečju teče tudi s hitrostjo približno 12 kilometrov na uro.

V primeru odškodninskih zahtevkov lahko uporabnik rolke, skiroja ali rolerjev potegne kratko

''Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev,'' določa 97. člen Zakona o pravilih cestnega prometa. Predvidena globa sicer ni posebno visoka (40 evrov oziroma 20 evrov ob plačilu 'polovičke'), zato pa je v primeru morebitnih nesreč s kolesarjem ali pešcem (in morebitnih odškodninskih zahtev) uporabnik skiroja, rolke, rolerjev in kotalk največkrat v podrejenem položaju. Če ne drugega, je njihova hitrost načeloma vselej večja, kot je 'hitrost pešca'.

Elektrorolke in skiroji ne smejo med avtomobile

Uporaba takih prevoznih sredstev je na območju ceste, ki je sicer namenjeno motornim vozilom, prav tako prepovedana. To velja tudi za rolke ali skiroje, ki imajo nameščen elektromotor in so predvsem v smislu urbane mobilnosti vse bolj priljubljeni. Kdor bi se z električno rolko ali skirojem vozil po cesti, bi tvegal že mnogo višjo globo - 500 evrov.

Večina električnih skirojev ima hitrost omejeno na 25 kilometrov na uro, vožnja po cesti za motorna vozila pa tudi zanje zakonsko ni dovoljena. Njihova hitrost je v praksi lahko problematična in nekatera mesta v Evropi so že napovedala njihovo prepoved.