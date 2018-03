Pozor! Na štajerski avtocesti sedem kilometrov dolg zastoj.

Fotografija je simbolična. Foto: Ana Kovač

O povečanem prometu poročajo z dolenjske avtoceste. Kolona vozil pred delovno zaporo pred Dobruško vasjo proti Obrežju je dolga približno tri kilometre.

Zastoji tudi na podravski in gorenjski avtocesti

Približno dva kilometra dolg zastoj je nastal tudi na koncu podravske avtoceste, občasno pa kolona vozil nastane tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Čakalne dobe so po podatkih policije trenutno omejene na mejna prehoda Zavrč in Obrežje.

Zastoji po poročanju prometno-informacijskega centra nastajajo tudi na več odsekih gorenjske avtoceste od Kranja proti Ljubljani.

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Na regionalni cesti Čepovan–Most na Soči je zaradi zemeljskega plazu prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone.

Povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški

S prometno-informacijskega centra poročajo, da je promet zaradi velikonočnih praznikov močno povečan iz smeri Avstrije proti notranjosti države in naprej proti mejnim prehodom s Hrvaško.

Promet je ponekod upočasnjen, v času velikonočnih praznikov pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer danes med 14. in 21. uro ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 21. uro.