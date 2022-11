Novo na slovenskih avtocestah: končano prvo izmed dvanajstih #video

Dars je končal prenovo prvega malega počivališča Studenec, ki so ga danes tudi slavnostno odprli. Obnova na preostalih enajstih malih počivališčih je tudi že stekla in bo končana najkasneje maja prihodnje leto. Upravljavec avtocest in hitrih cest je obnovo malih počivališč zaupal družbama Hidrotehnik in KPL v skupnem nastopu, pogodbena vrednost je 10,4 milijona evrov brez DDV.

Kot so sporočili pri Darsu, je glede na potek del pričakovati, da bodo vsa preostala mala počivališča iz prvega sklopa odprta povečini še v tem mesecu. Prenova petih iz drugega sklopa pa bo končana predvidoma maja 2023, torej še pred začetkom glavne turistične sezone.

Na malih počivališčih prostora za tovornjake ne bo

Poleg parkirnih prostorov bodo po novem na vseh malih počivališčih med drugim okrepčevalnica, sanitarije, otroško igrišče ter prostor Foto: DARS za počitek in rekreacijo. Mala počivališča bodo prijaznejša do uporabnikov osebnih vozil in avtodomov, saj bo tovornim vozilom po novem dostop nanje prepovedan. Opremljena bodo z videonadzorom, predvidene pa so še polnilnice za električna vozila, postaje za oskrbo avtodomov in informacijske table.

Na slovenskem avtocestnem omrežju je poleg 12 malih počivališč še 54 velikih. Mala počivališča se od velikih razlikujejo po tem, da so namenjena izključno počitku in nimajo bencinskega servisa ali večje gostinske ponudbe. Po končani prenovi pa bodo vsa imela poenoteno moderno celostno podobo in bodo uporabnikom zagotavljala možnost počitka v prijetnem okolju s kakovostno ponudbo in oskrbo.

"Mala počivališča so prvi in morda tudi edini stik uporabnikov v tranzitu čez Slovenijo, so t. i. ogledalo Slovenije. Ta so bila pred prenovo dotrajana, neustrezna, uničena ter nevredna uporabnika slovenskega avtocestnega križa. Zato z današnjim dnem z velikim zadovoljstvom odpravljamo ta črni madež na slovenskih avtocestah ter jih delamo bolj prijazne in moderne," je na današnji slovesnosti ob predaji prvega prenovljenega malega počivališča v uporabo dejal predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. Ob tem se je uporabnikom avtocestnega omrežja opravičil za vsa ta leta neustreznih in nedostojnih malih počivališč.