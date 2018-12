Logatec ponoči: pijana voznica kar po železniških tirih #foto

300 metrov je peljala po tirih

Policiste so ponoči obvestili o avtomobilu na železniških tirih pri Logatcu in o ženski v njem. Ob prihodu do vozila so policisti ugotovili, da je voznica peljala po tirih iz smeri železniške postaje Logatec proti železniški postaji Planina. Po približno 300 metrih je vozilo obstalo na progi.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,60 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Za tako količino alkohola jo čaka 1.200 evrov globe, dobila bo tudi 18 kazenskih točk, policisti pa prav tako raziskujejo sum ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem.