Hrvati z nadzorom avtocest, ki ga v Sloveniji še čakamo

Hrvaško notranje ministrstvo in javno podjetje hrvaške avtoceste HAC načrtujeta, da bodo med letoma 2020 in 2023 na hrvaških avtocestah postavili nove kamere za sektorski nadzor povprečnih hitrosti.

V HAC so se odločili, da bodo postavili sistem videonadzora, ki bo na več dvokilometrskih odsekih nadziral povprečno hitrost posameznih vozil. Kamere bodo zabeležile tudi registracijo vozila, na podlagi katere bodo kršiteljem hitrostnih omejitev pošiljali kazni, je poročal časnik Jutarnji list.

Podoben sistem želita Dars in policija že letos postaviti tudi v Sloveniji. Določili so že pet predvidenih sektorjev merjenja povprečne hitrosti, toda pogoj za tak nadzor je sprememba zakona o prekrških. Ta trenutno predvideva dolge in zapletene postopke, ki jih policija ni sposobna obdelati. Zato so lani tudi začasno odstopili od projekta, Dars pa je ustavil javni razpis. Od hitrosti spremembe zakonodaje je tako odvisno, ali bodo sektorski nadzor hitrosti prej uvedli Hrvati ali Slovenci.

Foto: Gregor Pavšič

Odseki meritev bodo označeni

Kamere bodo postavili tudi ob delih avtoceste, na katerih potekajo gradbena dela, kot tudi na odsekih, na katerih najpogosteje prihaja do prometnih nesreč zaradi prehitre vožnje. Projekt nameravajo uveljaviti med letoma 2020 in 2023.

Odseke, na katerih bodo nove kamere, bodo opremili z ustreznimi znaki.

Kamere in nadzor za zmanjševanje hitrosti

V HAC menijo, da bodo na ta način povečali varnost na hrvaških avtocestah in zmanjšali posledice prometnih nesreč. Ob tem so navedli primer iz Nizozemske, kjer so se po uvedbi podobnega sistema na avtocesti med Rotterdamom in Delftom v 18 letih zmanjšale prekoračitve hitrosti na 0,5 odstotka in prometne nesreče s smrtnim izidom za polovico.

Na hrvaških avtocestah že obstajajo kamere za nadzor prometa, a niso natančno nameščene za meritve hitrosti. Za to so pooblaščeni policisti, ki v posebnih patruljnih vozilih brez policijskih označb na avtocestah lovijo prehitre voznike.