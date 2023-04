Zveza avtošportnikov v Sloveniji po 23 letih z novim imenom

Foto: AŠSLO Od osamosvojitve Slovenije do leta 2000 so bila vsa avto-moto društva združena pod zvezo AMZS, takrat pa se je del športnih društev zbral pod okriljem delovne skupine AŠ2005.

Ta je pripravila pismo o nameri za ustanovitev Zveze za avtošport Slovenije. Pogoj je bil podpis več kot polovica takratnih dirkačev. Ustanovno skupščino AŠ2005 so izpeljali maja leta 2000. Zvezo so kmalu sprejeli v Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠS) in tako so AŠ2005 priznali tudi kot nacionalno panožno zvezo za področje avtomobilskega športa. Izjema je bil karting, ki je vse do danes ostal pod okriljem AMZS. Mednarodna avtomobilska zveza FIA je AŠ2005 pod svoje mednarodno okrilje sprejela leta 2009.

Po 23 letih novo ime zveze avtošportnikov

Delovno ime AŠ2005, ki je predstavljalo petletni program dela ob ustanovitvi zveze, je ostalo nadaljnjih 23 let. Na zadnji skupščini zveze, ki jo trenutno vodita predsednik Rado Raspet in direktor Aleš Zrinski, pa so izglasovali preimenovanje zveze avtošportnikov v AŠSLO.

Letos je v Sloveniji načrtovanih 12 avtošportnih prireditev, prva med temi bo reli Vipavska dolina proti koncu tega meseca. Skupno je načrtovanih sedem relijev (Vipavska dolina, Velenje, Železniki, Dolina zelenega zlata pri Žalcu, Nova Gorica, Soča Valley in Idrija), tri gorskohitrostne dirke (Gorjanci, Podnanos in Ilirska Bistrica) in dve dirki v avtokrosu (Moravče).