Avtošportniki so izvolili novega (starega) predsednika #foto

Na volilni skupščini AŠSLO je bil za predsednika ponovno izvoljen Rado Raspet, sodelujoča društva pa so potrdila tudi njegovo kandidaturno listo. Direktor zveze je tako postal Mišel Zupančič, podpredsednika pa Aleš Zrinski in Peter Marc. Glasovalo je 34 društev; za Raspetovo listo je glasovalo 27 društev, šest jih je bilo proti, ena glasovnica pa je bila neveljavna.

Na skupščini so izvolili tudi člane upravnega odbora. To so postali Janez Flerin, Samo Golobič, Aljoša Gregorič, Marjan Gregorič, Renato Hvala, Marko Kos, Darja Kraševec, Viktor Levec, Edvard Tratnik, Rok Turk in Rok Vidmar.

Vrhunski talenti, ki pa žal edini v EU nimajo svojega objekta

Avtomobilski šport v Sloveniji je v zadnjih letih poskrbel za odlično generacijo talentiranih voznikov. V reliju izstopata predvsem Mark Škulj in Martin Čendak, v gorskih dirkah Anže Dovjak, v krožnih dirkah je prav tako komaj polnoleten že bil prvak Nik Štefančič.

Medtem ko nekateri med njimi želijo do uspehov tudi na najvišji mednarodni ravni, Slovenija ob mačehovskem odnosu države ostaja edina v Evropski uniji brez večjega avtomobilskega objekta z dirkaško stezo.

Avtomobilski šport prav gotovo ni šport peščice držav

Problematična ostaja tudi sistematizacija tekmovalcev po merilih olimpijskega komiteja oziroma pristojnih državnih organov, ki finančna sredstva za zvezo podelujejo le še za najvišje dosežke na svetovni in evropski ravni. Reli je mednarodno zelo razpršen šport, saj so se na primer za reli za SP na Hrvaškem prijavili tekmovalci iz 35 različnih držav. Da lahko tudi Slovenija ustvari avtomobiliste najvišje ravni, dokazujejo vožnje Boštjana Avblja (sovoznik Damijan Andrejka) v močnem italijanskem državnem prvenstvu.

Množičnost na avtomobilskih dirkah v Sloveniji za zdaj še ni vprašljiva, vsaj ne sodeč po številu lani aktivnih tekmovalcev in tekmovalk. Pohvalno je kar sedem relijev v Sloveniji tudi za sezono 2024, zveza pa bo iskala dodatne organizatorje gorskih dirk - te so za zdaj v Sloveniji tri, vrhunec je dirka za EP v Ilirski Bistrici.

Domača avtomobilska sezona se bo začela sredi aprila s prvo dirko paralelnega relikrosa v Logatcu, sredi maja pa sledi uvodni reli za DP v Vipavski dolini.