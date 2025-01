Zveza za avtošport AŠSLO je na zaključni prireditvi Večer prvakov podelila naziv Avtomobilist leta in Talent leta. Prestižna pokala sta šla v roke Patrika Zajelšnika in Marka Kastelica.

Zveza za avtošport AŠSLO je opravila sklepno dejanje po koncu lanske uspešne avtomobilske sezone v Sloveniji. V Sloveniji so organizatorji pod okriljem zveze pripravili sedem relijev, tri gorskohitrostne dirke in dve dirki v avtokrosu, ob tem pa tudi dva Eco relija, dirko v paralelnem relikrosu in prvič tudi tekmovanje v driftu.

Zajelšnik se je v Ljubljano pripeljal neposredno iz nemškega Freiburga, že danes zjutraj pa se je odpravil nazaj. Foto: Gregor Pavšič

Vsi najvišje uvrščeni tekmovalci so dobili priznanja za dosežke v sezoni 2024, prav tako se je vodstvo zveze zahvalilo vsem organizatorjem in tistim tekmovalcem, ki so slovenski avtomobilski šport zastopali na mednarodnih prireditvah.

Vrhunec večera je bila podelitev naziv Avtomobilist leta in Talent leta. Prvega je dobil Patrik Zajelšnik, ki je bil letos nemški gorski pokalni prvak med formulami, drugega pa Mark Kastelic za uspešno prvo sezono za volanom dirkalnika GT4.

Nagrado za življenjsko delo je prejel dolgoletni funkcionar, član zveze in organizator Viktor Levec.

“Letošnja sezona je bila zares odlična in težko jo bo preseči. Letos želim več gorskih dirk odpeljati tudi v FIA gorskem pokalu, zelo pa si želim spet nastopiti tudi na dirki v Sloveniji,” je povedal Zajelšnik.

Poudarki avtošportne sezone 2024 v Sloveniji:

Anže Dovjak - evropski gorski podprvak, prva zmaga generalno za DP

Rok Turk - suveren naslov prvaka v reliju; za 2025 nov dirkalnik, enako tudi Marko Grossi

Matevž Čuden prvi gorski državni prvak tudi brez zmage

Jan Medved - popoln izkoristek svojega potenciala za naslov državnega prvaka Divizije 2 v reliju

Boštjan Avbelj - dobljena HP za evropsko prvenstvo v reliju (Roma Capitale)

Mitja Klemenčič - najboljša sezona po 21 letih

Martin Čendak - izjemna hitrost in % dobljenih HP v dveh tretjinah sezone

Ekipa Marka Škulja - nepopustljivost in vrnitev po “totalki” na reliju v Belgiji

Mark Kastelic - odlična prva sezona v dirkalniku GT4

Nik Štefančič - tretje mesto Clio Cup Bohemia

Žiga Kraševec - naslov FIA CEZ v avtokrosu

Patrik Zajelšnik - nemški gorski prvak

Mark Ivanov - slovenski rekord v Podnanosu

Martin Črtalič in Boštjan Urbančič vrh Kat2 v FIA CEZ historic

Organizatorji relijev za DP - pred četrt stoletja nismo niti sanjali, da bomo imeli nekoč v Sloveniji po sedem relijev letno

AK Ajdovščina Motorsport - organizacija tako relija kot gorske dirke za DP

Tri najhitrejša dekleta z gorskih dirk - Sanja Smrdelj (na sredini), Maša Eržen (levo) in Maja Šketelj. Foto: Gregor Pavšič

Trenutni nacionalni koledar prireditev v avtomobilskem športu že napoveduje pestro leto.

Napovedanih je sedem relijev, ob tem pa še ECO reli v Novi Gorici. Nepotrjen je še termin uvodnega relija Vipavska dolina - trenutni termin je 18.-19. april, rezervni pa 9.-10. maj. V koledarju so še reliji Velenje (22.-24. maj), Železniki (28.-29. junij), Dolina zelenega zlata (22.-23. avgust), Nova Gorica (26.-29. september), Soča Valley (17.-18. oktober) in Idrija (8.-9. november).

Državno prvenstvo v gorskih dirkah se začne konec aprila (25.-27. april) v Rechbergu, nato sledi dirka v hrvaškem Skradinu (17.-18. maj), zatem so napovedane tri dirke v Sloveniji - Podnanos (14.-15. junij), Gorjanci (21.-22. junij) in Ilirska Bistrica (29.-31. avgust). V koledarju sta trenutno še dirki v Buzetu in Čedadu.

V Sloveniji lahko pričakujemo še dve dirki v avtokrosu v Moravčah (1. junij in 6. september) in štiri različne prireditve v driftu (Logatec, Krško, Hrušica). Krožnohitrostne dirke bodo tudi letos vse potekale v tujini.

Februarja so pri AMD Gorica napovedali zanimiv makadamski šov Alpacem v Anhovem, 13. aprila pa tudi dirko Formula Driver v Ilirski Bistrici - obe nista del uradnega državnega prvenstva.

Izjemno sezono je imel lani Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) - postal je evropski podprvak, v Sloveniji pa je dobil prvo gorsko dirko za državno prvenstvo. Foto: Uroš Modlic

Predstavitev nekaterih dobitnikov priznanj na Večeru prvakov:

Foto: Gregor Pavšič Patrik Zajelšnik - Avtomobilist leta 2024

Priimek Zajelšnik smo na dirkah v Sloveniji spoznali že v devetdesetih letih in sicer po zaslugi nemšega zdomca slovenskega rodu Jožefa Zajelšnika. Nekaj let pozneje je dirkaško pobudo predal obema sinovoma, med katerima se je na evropski gorskohitrostni sceni dokazal predvsem Patrik Zajelšnik. Tudi v sezoni 2024 je član velenjskega V-Racinga nadaljeval z odličnimi mednarodnimi predstavami. Postal je nemški gorski pokalni prvak med formulami in športnimi prototipi. Vrhunec sezone je bila zmaga na dirki v Osnabrücku, kjer je Zajelšnik ugnal vodilna evropska gorska dirkača Christiana Merlija in Geoffreyja Schatza.

Foto: Lema Racing Mark Kastelic - talent leta 2024

Slovenija ima v zadnjih letih vse bolj ambiciozne mlade avtomobilske športnike. Marka Kastelica je pot v tujino peljala že kot najstnika. Kartinga se je v družbi najboljših svetovnih voznikov svoje generacije učil v Italiji, kjer je pokazal svoj velik talent in se v sezoni 2024 iz gokarta presedel v vrhunski dirkalnik razreda GT4. Skupaj z ekipo Lema Racing je z odliko opravil s prvo sezono v takem avtomobilu. Vrhunec je bila zmaga v razredu na dirki v Misanu.

Foto: Uroš Modlic Rok Turk in Blanka Kacin - državna prvaka v reliju

Po številu naslovov državnega prvaka je to najuspešnejša posadka v slovenskem reliju vseh časov. Turk je začel v reliju voziti že pred skoraj četrt stoletja, do zdaj pa je odpeljal že več kot dvesto relijev. Turk ima sedem naslovov državnega prvaka med vozniki, Blanka pa šest med sovozniki. Po sezoni 2023 sta se v letu 2024 spet vrnila na vrh relija v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič Matevž Čuden - državni prvak v gorskih dirkah

Začel je v kartingu, nato pa se pred desetimi leti prvič vsedel v dirkalni avtomobil. Matevž Čuden se je posvetil gorskim dirkam, kjer je dolgo vozil in izpopolnjeval vožnjo s pokalnim renault cliom. Ko ga je uspel prodati, je napredoval v pravo dirkaško zverino - porsche GT3 cup. Po prvem učnem letu je bil lani že zrel za sam vrh. Prva zmaga se mu je izmuznila, toda z zanesljivo vožnjo je pokazal kako pomembna je v avtomobilskem športu tudi konstantnost - Čuden je prvič v karieri postal absolutni gorski prvak.

Foto: Iztok Franko Nik Štefančič - državni prvak v krožnih dirkah

Tekmovalci v krožnih dirkah žal ne morejo nastopati v Sloveniji, zato pa so redni gosti dirkališč v širši regiji. Med Slovenci je v zadnjih letih prvo ime dirkaške “piste” mladi Nik Štefančič. Najprej je med izkušenimi dirkaškimi mački že kot 17-letnik zmagal v pokalu Twingo, nato naslov ubranil in se presedel za volan zmogljivejšega renault clia. V mednarodnem pokalu Clio Cup Bohemia je bil lani skupno tretji, vrhunec leta pa sta bili zmagi na dirkališču Slovakiaring. Štefančič je postal tudi državni prvak v krožnohitrostnih dirkah.

Žiga Kraševec - državni prvak v avtokrosu

Med slovenskimi avtokrosisti je bil v zadnji sezoni mednarodno najbolj aktiven Žiga Kraševec. Vselej ga je mikala tujina in čeprav ne sedi v avtomobilu najvišjega razreda, je z VW polom zmagal v razvrstitvi FIA centralno-evropske cone v svoji Diviziji. Ob tem je postal v svojem razredu tudi državni prvak.

Foto: Gregor Pavšič Igor Kern - državni prvak v avtokrosu

Igor Kern je eden najbolj izkušenih in najdlje aktivnih voznikov avtokrosa v Sloveniji. Njegov priimek je postal že skoraj sopomenka te atraktivne panoge. Z buggyjem je bil lani nepremagljiv v državnem prvenstvu in po njegovih besedah je bila sezona 2024 najboljša v njegovi karieri.

Foto: Gregor Pavšič Tom Nemarnik - državni prvak v avtokrosu

Tom Nemarnik je slovenski avtomobilski dirkač, ki je do zdaj tekmoval v najširšem razponu disciplin. Začel je v kartingu, nato visoke hitrosti dosegal s formulo 3000, se boril s popeskano cesto v reliju, lovil stotinke na gorskih dirkah in nato po nekajletnem premoru pristal še v blatnem avtokrosu. Nemarnik je bil v sezoni 2024 najbolj prepričljiv v vse pomembnejšem razredu CrossKart.