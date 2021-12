Zvesti so klasiki: novi družinski karavan živi naprej

Foto: Opel Peugeot in Opel kljub porastu športnih terencev in križancev še ohranjata nekaj klasičnih avtomobilskih oblik. Tako je peugeot 308 dobil tudi karavansko izvedbo, enako velja za sestrsko opel astro. Kljub enaki zasnovi in številnim enakim podatkom imata oba avtomobila vendarle različen karakter. Oplu je z astro uspelo zadržati nemški pridih in poskrbeti tudi za oblikovno prepoznaven avtomobil. V kombilimuzinski izvedbi sta oba v Slovenijo že pripeljala. Astra resda le za pokušino, saj bodo prvi primerki astre za slovenske kupce na voljo šele spomladi.

Za zadnjo klopjo več kot 600 litrov prostora

Karavanska opel astra z oznako sports tourer je dolga 4,6 metra, široka je 1,8 metra in visoka 1,4 metra. Prostornina prtljažnika znaša 608 litrov, ob zloženi zadnji klopi pa do 1.634 litrov. Mimogrede, podatki za peugeota 308 SW so povsem enaki.

Karavanska astra s priključnohibridnim pogonom bo imela nekoliko manj prostora, in sicer v klasični postavitvi zadnje klopi 548 litrov (oziroma 1.574 litrov s podrto klopjo).

Na voljo bodo tudi tako bencinski kot dizelski motorji, ki bodo enaki kot pri klasični kombilimuzinski izvedbi.

