Znan je datum novega spektakla na Hrvaškem

Na Hrvaškem bodo tudi prihodnje leto gostili enega izmed relijev za svetovno prvenstvo. Mednarodna avtomobilska organizacija FIA je razkrila koledar za leto 2023, ki ga sestavlja 13 prireditev. Hrvaška bo četrta postojanka karavane svetovnega prvenstva, ki bo pred aprilom obiskala najprej Monte Carlo, Švedsko in Mehiko. Hrvaški reli bo potekal od 20. do 23. aprila.

Novost v koledarju je povratek tako v Mehiko kot tudi v Južno Ameriko, kjer bo reli gostil Čile. Zanimiva novost bo tudi prvi srednjeevropski reli, ki bo potekal na področju Češke, Nemčije in Avstrije. Štart relija bo predvidoma v Pragi, središče pa v okolici jugovzhodnega nemškega mesta Passau.

Iz koledarja so se poslovili Nova Zelandija, Belgija in Španija, resne ambicije po reliju najvišje ravni so že izrazili tudi v Savdski Arabiji.

