Znan je datum, kdaj tovornjakarji ne bodo smeli več prehitevati

Na družbenem omrežju Twitter je Prometno-informacijski center za državne ceste sporočil, da bo za težka tovorna vozila na avtocesti med Šentiljem in Koprom prepoved prehitevanja pričela veljati 15. januarja. Ukrep bo v veljavi med 6. in 18. uro, v nočnem času pa bodo tovornjakarji še vedno lahko prehitevali drug drugega.

Tako so na omrežju Twitter novico sporočili pri Prometno-informacijskem centru za državne ceste, ki bo razveselila voznike osebnih vozil in omejila prehitevanja voznikov tovornjakov. Omejitev sicer velja le za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, na avtocesti med Koprom in Šentiljem pa se ne bodo smela prehitevati med 6. in 18. uro. Bodo pa čez dan še vedno lahko prehitevali na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila.

Kršitelje čaka globa 300 evrov

Omejitev prehitevanja tovornih vozil je zdaj že aktivna na nekaterih avtocestnih odsekih, a tudi na teh odsekih le v času večjih prometnih konic. Kot so pojasnili na Darsu, je bilo do zdaj prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano tudi v predorih in na razcepih, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.

Prepoved prehitevanja za tovornjake na avtocesti A1 je v lanskem letu napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. S to potezo nameravajo povečati pretočnost prometa in posledično tudi izboljšati prometno varnost. Po 15. januarju bo nadzor v rokah policije, globa za kršitelje pa znaša 300 evrov. Kmalu naj bi nadzor prevzela avtocestna policija, ta naj bi zaživela v začetku letošnjega leta.