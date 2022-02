Zgodilo se je: prvi avto z uradno oznako #

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Mercedes-Benz polovico deleža znotraj znamke Smart prodal kitajskemu velikanu Geely, je bilo jasno, da to francosko znamko avtomobilov čakajo korenite spremembe. Zdaj je postalo uradno, smart bo svoj novi model poimenoval #1 in bo povsem drugačne oblike ter zasnove, kot smo bili navajeni do zdaj.

Novi #1 bo na prodaj tako v Evropi kot tudi na Kitajskem, za njegovo zunanjo podobo pa so poskrbeli tudi v Mercedesovem oblikovnem studiu. Njegova prikupna zunanja oblika bo po meri Evropejcev, vsekakor pa bo ena izmed poglavitnih novosti njegov videz.

Vstopa v digitalno dobo

Smart želi z dodatkom # k številki 1 poudariti, da z novim modelom vstopa v nov svet, digitalni svet. "Je prvi izdelek, ki bo zagnal prenovo znamke, zato smart #1 v popolnosti združuje električni pogon in premijsko kakovost," je delno razkritje komentiral Daniel Lescow, podpredsednik prodaje, marketinga in poprodaje pri Smartu. "Prepričani smo, da bo smart #1 navdušil prihodnje stranke tako na Kitajskem kot v Evropi, postavljal nove trende urbane mobilnosti in soustvarjal močne izkušnje blagovnih znamk, kjerkoli se bo pojavil," je še pripomnil Lescow.

Učinkovitost električnega pogona bo izboljšala aerodinamika avtomobila. Koeficient zračnega upora bo le 0,29, s skritimi vratnimi kljukami, aktivnimi loputami v maski in ovalno obliko bo tudi na avtocestah kar se da varčen.

Za hitrejše polnjenje tudi s predgretjem baterije

Mercedes-Benz in Smart sta med zimskim testiranjem prototipov ugotovila nekaj pomembnih stvari. Serijsko bo vgrajeno predgretje baterije, kar bo omogočalo maksimalno hitrost polnjenja in povečalo učinkovitost baterije tudi v mrzlih zimskih dneh. Novost bo tudi sistem ESP, ki ga je razvil Bosch, in bo prilagajal delovanje glede na vozne razmere. Več bo znanega še letos, ko bo Smart v celoti razkril #1.

#1 je prvi model Smarta, potem ko je v lastništvo vstopil kitajski Geely. Foto: Smart