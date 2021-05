Zelo ekskluziven in izjemen: ta avto ima izpuh iz Slovenije

Marc Phillipe Gemballa, ko je bil star štiri leta in se je igral še z avtomobilčki. Foto: Marc Philipp Gemballa Marc Phillipe Gemballa je danes 27-letni avtomobilski navdušenec, ki se je rodil v družino močno prepleteno z bencinskimi hlapi. Njegov oče je bil Uwe Gemballa, ustanovitelj podjetja za športne predelave in poprodajne produkte (večinoma za Porschejeve avtomobile). Ko so Uweja v Južni Afriki leta 2010 umorili, je podjetje propadlo. Pravice zanj sta odkupila Steffen Korbach in Alexander Schwarz, ki sta tudi ustanovila družbo Gemballa. Ta torej nima neposredne povezave z istoimensko družino, kjer bi z očetovo strastjo do izdelovanja izjemnih avtomobilskih primerkov rad nadaljeval njegov sin Marc Phillipe. Ta je ustanovil podjetje Marc Phillipe Gemballa in se tudi v uradnih informacijah zelo jasno oddaljil od omenjenega podjetja Gemballa.

Gemballa je že delal za Aston Martin, Mercedes-Benz in Porsche, zdaj pa pripravlja prvi samostojni projekt. Ta se imenuje "project sandbox", predstavlja pa superšportno vozilo z možnostjo vožnje tudi izven asfaltnih cest. Neposredni navdih zanj je dobil v nekdanjem porscheju 911 za puščavski vztrajnostni reli Dakar, le da bodo tako vozilo izdelali na osnovi novega porscheja 911 turbo S (992).

Tak izpušni sistem bodo namestili na 40 predvidenih vozil podjetja Marc Phillipa Gemballe. Foto: Marc Philipp Gemballa

Avtomobil bodo predvidoma razkrili v nekaj tednih. Foto: Marc Philipp Gemballa

Marc Phillipe Gemballa in Igor Akrapovič ob izpušnemu sistemu. Foto: Marc Philipp Gemballa

Uradni partner projekta bo tudi slovenski Akrapovič, kjer bodo za Gemballo izdelali namenski izpušni sistem iz titana. Osnovna naloga bo zagotoviti ustrezen zvok motorja (predelan pri podjetju RUF Automobile), nizko maso in nekaj malega moči. "Izpušni sistem je ena najbolj bistvenih komponent avtomobila za dvig voznikovih čustev. Zvok se mora dotakniti voznikovega srca in tako se je mogoče še bolj pristno povezati z avtomobilom," razlaga Marc Phillipe.

"Ta projekt je bil za nas nekaj posebnega, saj združuje zelo redek superšportni avtomobil z modernim, a tudi brezčasnim dizajnom. Ti avtomobili so namenjeni zbirateljem. Zelo radi smo vključeni v take projekte, saj lahko v njih pokažemo vse svoje znanje, obenem pa so nekaj posebnega zaradi svoje ekskluzivnosti," pravi Uroš Rosa.

Moč motorja povečali na 750 "konjev", več kot 20 avtomobilov že prodali

Avtomobil bo poganjal klasični šestvaljni trilitrski motor. Moč bo 552 kilovatov (750 "konjev"), kar je dobrih sto "konjev" več kot pri serijskem avtomobilu. Največji navor so uspeli z 800 povečati na 930 njutonmetrov. Več podrobnosti bodo razkrili ob razkritju avtomobila.

Čeprav ga še ni mogoče videti, je po informacijah lastnika zanimanje zanj veliko. Razprodali so že omejeno začetno serijo desetih vozil, prav tako tudi več kot polovico načrtovane proizvodnje - to je 40 primerkov prav gotovo zelo posebnega avtomobila s slovenskim izpušnim sistemom.