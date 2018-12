Želijo si novega reda na parkiriščih, tudi v Sloveniji?

Levo povsem električni nissan leaf in desno priključni hibrid BMW serije 2 active tourer. Vsakdanji dogodek na številnih polnilnicah, ki vse bolj moti lastnike električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Za 25 kilometrov potrebujejo vsaj eno uro polnjenja

Kot so zapisali v najnovejšem poročilu pri RAC Foundation, bi morali priključnim hibridom prepovedati polnjenje na javnih hitrih polnilnicah. S tem bi na polnilnicah sprostili prostor za povsem električna vozila. Večina priključnih hibridov ima omejeno hitrost polnjenja na približno 3,7 kilovata, polnilne postaje pa so zmožne polniti električne avtomobile z vsaj 20 kilovati.

To pomeni, da se električni avtomobil za 25 kilometrov dosega napolni v vsega petih minutah, priključni hibridi pa za takšno razdaljo potrebujejo vsaj eno uro polnjenja.

Kako je v Sloveniji?



Pri nas je polnjenje na polnilnicah dovoljeno vsem električnim in priključnim hibridom. Čeprav se priključni hibridi polnijo počasneje kot električni avtomobili, omejitev za zdaj ni. Priključni hibridi naj bi se polnili predvsem prek domače vtičnice, a številni vozniki se še vedno odločajo za polnjenje na hitrejših javnih polnilnicah.

Lahko se zgodi kolaps polnilnega omrežja

Harold Dermott, strokovnjak za polnilno infrastrukturo, je v poročilu za organizacijo RAC Foundation zapisal: "Dokler priključni hibridi nimajo daljšega električnega dosega in lahko hitreje sprejemajo električno energijo, bi morala veljati prepoved uporabe polnilnih postaj ob avtocestah."

V raziskavi, poimenovani Razvoj polnilnega omrežja Velike Britanije, je Dermott izrazil zaskrbljenost glede priključnih hibridov in njihovega polnjenja na polnilnicah. Po njegovem mnenju bi, če bi priključni hibridi pospešeno uporabljali polnilnice, to lahko omejilo uporabo polnim električnim avtomobilom do te mere, da bi se zgodil kolaps polnilnega omrežja. Velika količina teh avtomobilov in njihovo dolgotrajno polnjenje namreč močno ovirata učinkovitost infrastrukture ter hkrati zmanjšujeta zaslužke lastnikov polnilnic.

Priključne hibride naj bi načeloma polnili na domačih vtičnicah, zato je hitrost polnjenja omejena na približno 3,7 kilovata. Zaradi počasnega polnjenja na hitrejših polnilnicah baterija potrebujejo več časa, da se napolni. Foto: Gašper Pirman

Občuten poskok zanesljivosti polnilnih mest

V raziskavi so hkrati razkrili zanimiv podatek. Delovanje in zanesljivost polnilnih mest sta se v zadnjem času močno izboljšala. V povprečju v Veliki Britaniji ne deluje le še 8,3 odstotka polnilnic, kar je še vedno prevelik delež, a v primerjavi s prejšnjih 14,8 odstotka je to občutna izboljšava.

Ob polnilnicah bi morali imeti stranišča, zaščito pred slabim vremenom, osvetlitev, določeno ponudbo hrane in pijače. Tako kot pri Steve Gooding meni, da vlaganje v hitrejše polnilnice ni smiselno, če se bodo na njih polnili priključni hibridi. Foto: Gašper Pirman običajnih bencinskih črpalkah bi morali lastniki polnilnih mest uporabnikom zagotoviti vse te osnovne storitve. Kot so zapisali, so do zdaj zaznali dve vrsti navad pri polnjenju avtomobilov. Prva se nanaša na polnjenje zaradi potrebe po nadaljnjem potovanju, pri čemer je pomembna hitrost polnjenja, pri drugi pa je polnjenje avtomobila drugotnega pomena, saj lastniki medtem odidejo v trgovino, restavracijo ali uporabljajo druge storitve, avtomobila pa jim ni treba nujno napolniti.

Steve Gooding, direktor RAC Foundation, je dejal, da ni potreb po vedno hitrejših polnilnicah, če se bodo na njih polnili priključni hibridi z omejeno hitrostjo polnjenja. Te nadgradnje so le nepotrebno zapravljanje denarja, če ne bo prepovedi polnjenja priključnih hibridov ali pa uveljavitve predpisa, ki bo vse proizvajalce prisilil k uporabi enakih polnilnih standardov.