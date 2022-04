Že zdaj brez naročil, brez proizvodnje še 20 dni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno je mogoče tudi v Sloveniji naročati le ford fiesto v različici active, klasičnih različic tega majhnega avtomobila pa ne. Proizvodnja fieste v nemškem Koelnu pa bi bila lahko močno omejena vse do 25. aprila.

V tej nemški tovarni so že prejšnji teden zaposleni delali po skrajšanem delovnem urniku. Ti ukrepi so neposredno povezani motnjam v dobaviteljski verigi, so pri Fordu potrdili za nemški Automobilwoche.

Skrajšani delovni urnik bodo obdržali do Velike noči, ko bo napočil že prej načrtovani dvotedenski premor proizvodnje. Ko bo ta končan, se bo proizvodnja spet nadaljevala in se bo očitno zgodilo 25. aprila, je poročal Autonews Europe.