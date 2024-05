Že blizu dogovora? Kitajske milijarde zdaj snubijo še Turki.

Turki več kitajskih avtomobilskih proizvajalcev snubijo, da bi pri njih postavili tovarne z odličnim izhodiščem za evropski avtomobilski trg. Blizu dogovora posla z BYD in Chery Autom.

Vse več evropskih držav si želi skleniti posel s kitajskimi avtomobilskimi proizvajalci, ki iščejo potencialne lokacije za svoje tovarne v Evropi. Te jim bodo pomagale oklestiti logistične stroške, prav tako tudi nepredvidljivost dobavnih verig iz Daljnega vzhoda, še pomembneje pa se bodo Kitajci s tem izognili visokim carinam za uvožene avtomobile iz kitajskih tovarn.

Koliko tovarn bodo Kitajci v Evropi potrebovali?

Prvi neposreden posel za proizvodno avtomobilsko tovarno so Madžari sklenili z družbo BYD, za njimi pa Španci z družbo Chery Auto. Kitajske naložbe želijo tudi Italijani, ki poskušajo na vse načine oživiti svojo nekoč cvetočo avtomobilsko industrijo, zelo zavzeto pa so zdaj v pogajanja vstopili tudi Turki.

Ti sicer niso člani Evropske unije, a imajo z EU sklenjen carinski dogovor. Turška vlada se tako pogovarja z družbama BYD in Chery Auto, prav tako pa po trditvah iz Carigrada tudi z družbama SAIC (lastniki MG Motor) in Great Wall.

Uradni Carigrad: Blizu dogovora z BYD in Chery Autom

Michal Shu, ki vodi posle BYD v Evropi, je že potrdil hipotetično možnost še druge tovarne v Evropi.

"Dogovor bi radi sklenili kar najhitreje. Z obema družbama smo že zelo daleč," je za Bloomberg na temo pogajanj z BYD in Chery Auto povedal Fatih Kacir, turški minister za industrijo in tehnologijo.

Pred petimi leti je spodletel posel z Volkswagnom

Turčija je pomemben avtomobilski posel izgubila leta 2019. Takrat je načrte za turško tovarno odpovedal Volkswagen, kar je bila posledica turških vojaških akcij v Siriji. Avtomobili so kljub temu danes zelo pomembni za turško gospodarstvo. Lani so izvozili za 35,7 milijarde dolarjev novih avtomobilov in nadomestnih delov.