Zbiratelji si manejo roke: v prodajo redki porscheji #foto

John Dixon je znan in zdaj že pokojen zbiratelj porschejev in volkswagnov, ki jih je z veseljem pokazal javnosti. Septembra bodo njegovo zbirko tridesetih izredno redkih avtov prodali na dražbi, skupaj pa bo na dražbi na prodaj več kot 350 avtomobilov, spominkov in drugih avtomobilskih redkosti brez pridržane cene. Zbiratelji si že manejo roke in nestrpno čakajo na jesen.

Foto: RM Sotheby's

Obsesija s Porschejevimi modeli se je začela že v srednji šoli, ko je mimo Johna Dixona pripeljal model 911. Od tistega trenutka je bil preprosto zasvojen in popolnoma očaran nad to znamko. Že naslednje leto si je kupil svoj prvi Porschejev avto, zbiratelj pa je postal šele v 90. letih. Ustvaril je zbirko z imenom Taj Ma Garaj, ki danes velja za eno najbolj prestižnih in redkih zasebnih zbirk avtomobilov znamk Porsche in Volkswagen. Poleg avtov je imel v zbirki še redko literaturo, nekatere edinstvene modelčke, motorje in kup arkadnih iger z avtomobilsko tematiko. Svojo zbirko je odprl za javnost, letno pa je posestvo obiskalo več tisoč ljudi.

"Taj Ma Garaj je raj za ljubitelje znamke Porsche. Joh Dixon je bil izobražen glede svojih avtov in tudi strasten, zato njegova zbirka vsebuje zelo zaželene porscheje, pa tudi nekaj avtov, ki so tam preprosto za zabavo," so zapisali pri dražbeni hiši RM Sotheby's. Celotno zbirko tridesetih izredno redkih avtov bodo prodali v imenu žene in celotne družine.

Kateri avto izstopa?

V zbirki izstopajo predvsem model 356 cabriolet iz leta 1952, ki so ga izdelali pri karoseristih Gläser in je ocenjen na od 330 do 375 tisoč evrov. Še bolj izstopa model 356 iz leta 1957. Gre za različico 356 A carrera GT speedster, ki so jo izdelali pri Reutterju in bo družini prinesla od enega do 1,5 milijona evrov. Okoli 300 tisočakov je vreden 911 S coupe iz leta 1967, podobno številko pa bo navrgel še izredno redek model 924 carrera GTS clubsport iz leta 1981. Pri RM Sotheby's model 911 turbo iz leta 1997 ocenjujejo na 200 tisočakov, še enega 356, predelanega v limuzino, pa na od 100 do 150 tisoč evrov.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's