Obeta se dražba: savdskemu tajkunu zaplenili 923 vozil

V Savdski Arabiji bodo dali na dražbo različne nepremičnine in avtomobile, ki so v lasti tajkuna Maana Al Sanee. Celotna vrednost dražbenih predmetov je več milijard dolarjev, s prodajo pa bodo poplačali njegov dolg do države in drugih podjetij.

Milijarderja so aretirali konec lanskega leta zaradi neplačanih dolgov njegovega podjetja. Neplačani računi so se kopičili vse od leta 2009, podjetje Saad Group pa naj bi po pisanju Euro News državi dolgovalo med 40 in 60 milijardami rialov oziroma od 10,6 do 15,9 milijarde dolarjev po trenutnem menjalnem razmerju.

Za prodajo vsega premoženja na dražbi so določili družbo Etqaan Alliance, ki je pred začetkom izdala brošuro z vsemi prodajanimi stvarmi. Seznam je resnično dolg. Na njem najdemo 20 različnih zemljišč, od tega je eno veliko 484.407 kvadratnih metrov, na njem pa sta hiša in komunalna čistilna naprava. Vrednost tega zemljišča ocenjujejo na 1,17 milijarde dolarjev.

Ena izmed neprimičnin v lasti Maana Al Sanee. Foto: Reuters

Vznemirljiv pogled na vozni park

Še bolj osupne pogled na vozni park Maana Al Sanee oziroma njegovega podjetja Saad Group. Številka se ustavi na 923 prevoznih sredstvih, med njimi pa so avtomobili, avtobusi in tovornjaki. 26 avtomobilov naj bi bilo v lasti Al Sanee, med njimi je seveda tudi rolls-royce. Celoten izkupiček prodaje bodo namenili za poplačilo dolgov.

Na višku moči na seznamu stotih najbogatejših na svetu

Kako zelo bogat je bil Al Sanea, priča podatek, da je bil v nekem obdobje član elitne stoterice najbogatejših Zemljanov. Njegova aretacija je posledica akcije, s pomočjo katere so v državi želeli zmanjšati korupcijo. Aretirali so ogromno ljudi, vendar so jih večino po plačilu varščine že izpustili.