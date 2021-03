Zastoj, ki se ga vidi iz vesolja: reševanje bi lahko trajalo več tednov

Pred dvema dnevoma je Sueški prekop, eno najpomembnejših bližnjic za tovorni ladijski promet, zablokirala nasedla 400-metrska tovorna ladja Ever Given, ki je plula iz Kitajske proti Rotterdamu na Nizozemskem. Kljub neverjetnemu trudu, da bi nasedlo ladjo čim hitreje premaknili, nič ne kaže na hitro rešitev. Pred prekopom je že nastal gromozanski prometni zamašek, ki je viden iz vesolja in v katerem je obtičalo že 180 ladij. Negativen ekonomski učinek se že pozna pri dvigu cene nafte, zamudah pri dobavi surovin za proizvodnjo in gromozanski finančni škodi za svetovno gospodarstvo.

Za lastnikom tovorne ladje Ever Given, ki je dolga kar 400 in široka 59 metrov ter spada v največji razred tovornih ladij, je teden kot iz najhujše nočne more. Pred dvema dnevoma je namreč ta ladja velikanka z bruto maso blizu 220 tisoč ton nasedla in zaprla zelo pomembno trgovsko pot. Ker dnevno skozi Sueški prekop pluje v povprečju 50 tovornih ladij, razmere v zalivu postajajo nevzdržne. Zastoj je viden iz vesolja, v dveh dneh pa se je tam nabralo že 180 ladij, ki čakajo na prosto pot.

Dnevno gre mimo za deset milijard dolarjev tovora

Trenutno na svojo pot skozi prekop čaka 41 ladij z razsutim tovorom, 33 kontejnerskih tovornih ladij, ducat tankerjev in vsaj ena ruska vojaška ladja. Dnevno naj bi šlo skozi prekop deset milijard dolarjev (8,47 milijarde evrov) tovora, ki zdaj nepremično čaka na sprostitev pomembne logistične poti.

Reševalci so v vse večji bitki s časom, proti Sueškemu prekopu ravnokar pluje še 120 ladij. Druga možnost je pot okoli Afrike, ki je precej daljša in dražja. Rešitev je ponudil ruski predsednik Putin, ki je predlagal uporabo arktične tovorne poti.

Zastoj, ki se ga vidi iz vesolja. Foto: Planet Labs Pesimistične napovedi pred velikanskim reševanjem

Sprva so upravitelji prekopa želeli nasedlo ladjo rešiti s pomočjo devetih bagrov in s širitvijo prekopa, a so hitro spoznali, da to ne bo rešilo ladje. Številna podjetja si želijo hitre rešitve, saj z vsako minuto izgubljajo denar in ostajajo brez potrebnih surovin za izdelavo v svojih tovarnah.

Na pomoč so poklicali elitno nizozemsko podjetje, ki je specializirano za reševanje nasedlih ladij. Nizozemci so na kraj nesreče prišli šele včeraj in ne ravno optimistično predstavili svoje videnje nastalega položaja. Po njihovem mnenju reševanje ne bo hitro, vse skupaj bo v najboljšem primeru trajalo nekaj dni, ladjo pa bi lahko v najslabšem primeru rešili šele v nekaj tednih. Postavlja se tudi vprašanje, ali bodo morali celoten tovor razložiti in šele potem začeti reševanje ladje Ever Given.

Cena nafte zaradi blokade že narasla

Nasedla ladja je hipoma postala globalni problem, ki je takoj vplival tudi na trg nafte. Negotovost zaradi daljšega časovnega okvira reševanja je vplivala na ceno nafte. Za 159-litrski sod severnomorske nafte brent, ki bo dobavljena maja, je treba trenutno odšteti 62,71 dolarja, kar je 76 centov več kot v četrtek. Teksaška nafta za dobavo maja se je podražila za 81 centov na 59,37 dolarja.

Nič kaj optimistično na nastali položaj gleda tudi japonski lastnik. "S sodelovanjem z lokalnimi oblastmi in Bernhard Schulte Shipmanagement, podjetjem za upravljanje plovil, poskušamo rešiti Ever Given, toda pred nami je ekstremno težka naloga. Iskreno se opravičujemo za vse težave ladjam v Sueškem prekopu in vsem tistim, ki načrtujejo pot skozi prekop," so v uradni izjavi zapisali pri japonskem podjetju Shoei Kisen Kaisha.