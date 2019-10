Zaradi skiroja več sto Nemcev ob vozniško dovoljenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so v času Oktoberfesta v vinjenem stanju uporabljali električne skiroje, je več sto Nemcev že izgubilo vozniško dovoljenje za avtomobil.

Nemška prometna zakonodaja je jasna. Električni skiro velja za motorizirano prevozno sredstvo in zato tudi za vožnjo z njimi veljajo enaka pravila glede uživanja alkohola in nedovoljenih drog kot za vožnjo avtomobilov.

Ob vozniško dovoljenje za vsaj pol leta

Samo v času Oktoberfesta v Münchnu je policija ujela 414 uporabnikov električnih skirojev, ki so vozili pod prevelikim vplivom alkohola. Med njim so 254 odvzeli vozniško dovoljenje.

Tega so odvzeli pri ugotovljeni ravni 1,1 promila alkohola (zakonska meja je 0,5 promila). Število odvzetih dovoljenj predstavlja šest odstotkov od okvirno štiri tisoč vozniških dovoljenj, ki jih v Münchnu v povprečju letno odvzamejo. Dovoljenje lahko Nemci izgubijo za obdobje od pol leta do pet let. Na ta način si prislužijo tudi tri kazenske točke.

Po podatkih slovenske Agencije za varnost prometa že 0,5 promila alkohola podvoji verjetnost prometne nesreče, pri 1,1 promila alkohola pa je verjetnost nesreče osemkrat višja kot pri treznem vozniku.