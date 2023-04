Med prazniki se pripravite na gnečo v prometu

Na pot se odpravite pripravljeni in preverite, kje so morebitni zastoji.

Zaradi praznikov v večjem delu Evrope in počitnic v Nemčiji je pričakovati močno povečan promet na primorski avtocesti iz Istre proti Ljubljani in naprej proti Štajerski ter od Avstrije proti Ljubljani in naprej proti Hrvaški, obveščajo na prometnoinformacijskem centru.

[🪺PROMETNA NAPOVED]

➡️Zaradi praznikov bo povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in obratno, možni so zastoji.

➡️Voznike opozarjamo na omejitev tovornega prometa v petek pred Veliko nočjo, med 14. in 22. uro.



Vesele praznike vam želimo!



Zaradi velikonočnih praznikov bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, in sicer danes med 14. in 22. uro ter v nedeljo in v ponedeljek med 8. in 22. uro. V soboto ni prepovedi. Pričakovati je povečano število tovornih vozil v času proste vožnje.

Bolj obremenjen bo tudi ljubljanski obroč ter mestne vpadnice. Daljše potovalne čase je pričakovati tudi v času prometnih konic ter zgostitve predvsem na območjih, kjer so delavne zapore.

Zaradi rekonstrukcije hitre ceste H3 med razcepom Zadobrova in rondojem Tomačevo bo predvidoma do 16. aprila promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Iz smeri Zaloške (vzhodne ljubljanske obvoznice) in Šentjakoba (Štajerske) proti ljubljanski severni obvoznici H3 bo promet potekal po enem voznem pasu.

Pripravljalna dela v obe smeri potekajo na gorenjski avtocesti med galerijo Moste in Podtaborom ter na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem.

