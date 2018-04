Zaradi elektronskega cestninjenja tovornih vozil možni zastoji

V Sloveniji je z aprilom zaživelo elektronsko cestninjenje tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah. Ker je v minulih dneh zaradi praznikov veljala prepoved tovornega prometa, bo prva preizkušnja novega sistema DarsGo danes. Na Darsu pričakujejo gnečo pri vstopu v državo, za pomoč pri urejanju prometa pa so zaprosili tudi policijo.

Elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku bo potekalo prek skupno 128 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami. Cestninski portal bo ob prehodu težkega vozila zaznal napravo DarsGo v vozilu, kar bo podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski razred.

Tovornjakom se ni več treba ustavljati pred zapornicami

V napravi bo zabeležena registrska številka vozila in emisijski razred Euro. Če bo vozilo na avtocesto zapeljalo brez naprave DarsGo, to pomeni, da je voznik avtomatsko kršitelj, globe se začnejo pri 800 evrih, opozarjajo na Darsu.

Do konca minulega tedna se je v sistem po besedah direktorice cestninjenja na Darsu Branke Videtič registriralo dobrih 100.000 vozil, žal pa je še kar nekaj zamudnikov. Zaradi takšnih primerov se zastojem v celoti po pojasnilih Videtičeve verjetno ne bo mogoče v celoti izogniti.

Na Darsu pričakujejo gnečo predvsem pri vstopu v državo, za pomoč pri urejanju prometa pa so zaprosili tudi policijo. Voznike, ki naprave še ne bodo imeli, bodo poskušali preusmerjati na DarsGo servise, ki so nekoliko bolj v notranjosti države, na ta način pa bi lahko po oceni Videtičeve morebitne zastoje zmanjšali.

Uporabniki sistema DarsGo se sicer lahko registrirajo tudi prek zaledne pisarne, spletne strani darsgo.si, na 60 lokacijah na bencinskih servisih Petrola in OMV ter MOL na avtocesti in na skoraj 70 lokacijah Petrola, OMV in MOL zunaj avtocest.