Zanimiva skrivnost nastanka Citroënovega znaka #foto

Foto: Citroën

Ideja se je rodila prej, znamka Citroën pa šele leta 1919

Prva ideja oziroma izvedba danes slovitega logotipa francoskega proizvajalca vozil Citroën se je pojavila že leta 1905, a je svoje Foto: Citroën mesto logotip dobil šele leta 1919. Inženir in podjetnik André Citroën je med prvo svetovno vojno za Francijo izdeloval vojaško orožje in pripomočke, zato se je po koncu vojne upravičeno spraševal, kaj bo izdeloval zdaj. Njegova odločitev, da ustvari podjetje za izdelavo avtomobilov, ni bila v prvotnem načrtu. Citroën je sicer imel šestletne izkušnje s tega področja, saj je od leta 1908 do začetka vojne deloval pri podjetju Mors. Še preden je sprejel odločitev leta 1916, ko je za pomoč pri izdelavi tehnično zelo izpopolnjenega avtomobila z 18 "konji" prosil inženirja Louis Dufresnea, je tako kot Henry Ford uvidel vizijo množične proizvodnje poceni avtomobila. Po vojni se je ponujala enkratna priložnost, zato je Citroën leta 1917 stopil v stik s še enim inženirjem Julesom Salomonom. Njegova vizija je bila preprosta - izdelati robustnejši, cenejši in bolje opremljen avtomobil, kot ga ima konkurenca. Leta 1919, le štiri mesece po koncu vojne, je nastal type A, ki je imel na nosu nameščen moder logotip z dvema na glavo obrnjenima črkama V oziroma dvema navzgor poudarjenima zobnikoma.

V obdobju vzpona prestiža in stila so ta vozila tlakovala pot eni od največjih, še nikoli videnih inovacij s področja udobja, varnosti in vožnje. Leta 1934 je Citroën predstavil vozilo s tako velikim številom inovativnih sistemov v enem samem izdelku, da je bila to prava senzacijo. To je bil traction avant. S tem modelom je Citroën proizvedel prvi serijsko izdelan družinski avtomobil na svetu s pogonom na sprednja kolesa, enodelno karoserijo in izjemno aerodinamičnostjo.



Traction avant je imel neodvisno sprednje vzmetenje, napredno zadnje vzmetenje in hidravlične zavore. Udoben, ergonomsko oblikovan potniški prostor je bil opremljen z novim tipom sedežev, medtem ko je raven pod brez tunela potnikom na sprednjih sedežih omogočil več prostora in možnosti za sprostitev.

Foto: Citroën

Preprosti avtomobili, preprost logotip

Tako kot pri drugih znamkah se je tudi pri Citroënu logotip skozi leta spreminjal. Ker je Citroën želel postati množični proizvajalec vozil, si na začetku niso belili glave z zapletenim in dizajnersko posebnim logotipom. Sprva so prepoznaven navzgor obrnjen zobnik obarvali v modro in ga orisali z rumeno barvo. Če so bili prvi avtomobili z vidika oblikovanja preprosti, je vse spremenil traction avant. Zapeljiv in čudovit avtomobil je pridobil nov logotip in francoski proizvajalec je od tedaj veliko časa posvečal obliki.

Logotip se je najbolj spremenil leta 1959, povsem modernizirali pa so ga leta 1985. Zadnja sprememba se je zgodila leta 2009, takšen logotip pa je viden na vseh najnovejših modelih.

Foto: Citroën