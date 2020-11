Zanimiv načrt Volkswagna z otokom v Grčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je z grško vlado podpisal memorandum, ki bo poskrbel za popolno preobrazbo enega izmed njihovih mediteranskih otokov. Na njem bo Volkswagen vzpostavil model ogljično nevtralne mobilnosti, tisoč petsto običajnih avtov bodo zamenjali s tisoč električnimi avtomobili, prebivalcem pa bodo na Astipaleji na voljo tudi e-kolesa in e-skiroji.

Na 100 kvadratnih kilometrov veliki Astipaleji imajo trenutno okoli 1.500 avtov z motorjem na notranje zgorevanje in zelo omejen javni prevoz. Na majhnem področju vozita le dva avtobusa, zato želijo pri skupini Volkswagen zamenjati običajne avtomobile z električnimi in tudi poskrbeti za posodobitev javnega prevoza.

Elektrifikaciji ne bodo "ušli" niti policisti

Program bo trajal šest let, v tem času pa ne bodo zamenjali le avtov. S pomočjo Seata bodo v mestih za lažjo mobilnost na voljo e-kolesa in e-skiroji, Volkswagen bo poskrbel za menjavo vozil pri policiji, reševalcih in drugih upravnih vozilih. Povrhu vsega nameravajo na otoku zagnati še storitev najema prevoza z avtomobilom prek digitalne platforme. Seveda bodo tudi ta vozila povsem električna.

Kako poskrbeti za 72 tisoč turistov

Na Astipalejo vsako leto pride okoli 72 tisoč turistov, kar je v primerjavi s 1.300 prebivalci ogromno. Vso električno energijo za potrebe turizma sedaj pridobivajo s pomočjo fosilnih goriv, zato bodo pri Volkswagnu uredili tudi to težavo. Zeleno energijo bodo pridobivali s pomočjo sonca in vetra, med prvimi koraki pa bo tudi izgradnja 230 zasebnih in javnih polnilnih postaj. Otok bo v celoti postal trajnostni, v ospredju pa bo tudi trajnostni turizem.

