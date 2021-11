Zanikajo prodajo: Audi (še) ni kupil McLarna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski McLaren je zanikal govorice, da jih je kupil Audi in si s tem zagotovil vstopnico v svet formule ena.

Včeraj je britanski Autocar poročal o domnevnem poslu med Audijem in McLarnom in se pri tem skliceval na svoje neuradne vire. Audi naj bi postal lastnik McLarna. Ti bi s tem dobili potrebno denarno injekcijo za elektrifikacijo svojih superšportnikov, Audiju pa bi se bržokne odprla vrata v svet formule ena.

Za zdaj le pogovori o "tesnem sodelovanju", prodaje še ni

Toda pri McLarnu so zdaj uradno zanikali prodajo. V isti sapi so izjavili, da so odprti za tesna sodelovanja z drugimi avtomobilskimi proizvajalci. Na vprašanja, ali pogovori o prodaji še potekajo, niso neposredno odgovorili.

Pri Audiju so včeraj napovedi komentirali, da tudi sami iščejo različne možnosti sodelovanja. Od leta 1998 so uradno znotraj Volkswagnovega koncerna že lastniki Lamborghinija.

42-odstotni lastnik družbe McLaren Group je finančni sklad Mumtalakat iz Bahrajna. Lani je imel McLaren Group izgubo 12,4 milijona britanskih funtov.