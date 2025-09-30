Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
30. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
električni avtobus javni promet Zagreb

Torek, 30. 9. 2025, 4.00

3 ure, 32 minut

Zagreb - 70 električnih avtobusov, 124 polnilnih priključkov

Zagreb modernizira mestni promet, investicija bo presegala 70 milijonov evrov

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zagreb podpis polnilnice | Foto ZET

Foto: ZET

Zagreb se po nameri o nakupu 70 električnih avtobusov pripravlja tudi na visoko naložbo v polnilno omrežje za novejši del mestnega javnega prometa.

Mercedes električni avtobus | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Že spomladi so pri zagrebškem podjetju za javni promet ZET objavili predčasni razpis za nakup 70 električnih avtobusov različnih dolžin. Njihov doseg je moral znašati od 200 do vsaj 300 kilometrov, kapaciteta baterij pa je morala biti od 100 do 510 kilovatnih ur. Skupna vrednost razpisa je bila 50 milijonov evrov, od tega dvakrat po dobrih 23 milijonov evrov za zgibne in standardne avtobuse. 

Zdaj so v Zagrebu napovedali še velika vlaganja v polnilno infrastrukturo za vozila iz javnega prometa. Hrvaška vlada je napovedala investicijo 21 milijonov evrov za izboljšanje infrastrukture, kjer je celoten predviden znesek sicer 27 milijonov evrov.

Polnilnice za avtobuse bodo postavili v zahodnem delu mesta

S temi sredstvi bo ZET postavil 62 dvojnih polnilnic na avtobusni postaji (Podsused), skupno pa bo na voljo 124 priključkov. Podrobnosti glede polnilnic in obsega moči še niso znane. Sodeč po zagotovilih iz ZET bodo sredstva pokrila polnilnice, njihovo namestitev, testiranje in uporabo pametnih modulov za optimiziranje postopka polnjenja. Celoten projekt želijo končati do junija prihodnje leto.

Sredstva so zagotovljena v okviru hrvaškega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, v okviru katerega je vlada objavila tudi javni razpis v višini 21,2 milijona evrov za sofinanciranje nakupa električnih vozil za javna podjetja ter dodatnih 45 milijonov evrov za logistična in taksi podjetja.
 

električni avtobus javni promet Zagreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.