Zagreb se po nameri o nakupu 70 električnih avtobusov pripravlja tudi na visoko naložbo v polnilno omrežje za novejši del mestnega javnega prometa.

Foto: Mercedes-Benz Že spomladi so pri zagrebškem podjetju za javni promet ZET objavili predčasni razpis za nakup 70 električnih avtobusov različnih dolžin. Njihov doseg je moral znašati od 200 do vsaj 300 kilometrov, kapaciteta baterij pa je morala biti od 100 do 510 kilovatnih ur. Skupna vrednost razpisa je bila 50 milijonov evrov, od tega dvakrat po dobrih 23 milijonov evrov za zgibne in standardne avtobuse.

Zdaj so v Zagrebu napovedali še velika vlaganja v polnilno infrastrukturo za vozila iz javnega prometa. Hrvaška vlada je napovedala investicijo 21 milijonov evrov za izboljšanje infrastrukture, kjer je celoten predviden znesek sicer 27 milijonov evrov.

Polnilnice za avtobuse bodo postavili v zahodnem delu mesta

S temi sredstvi bo ZET postavil 62 dvojnih polnilnic na avtobusni postaji (Podsused), skupno pa bo na voljo 124 priključkov. Podrobnosti glede polnilnic in obsega moči še niso znane. Sodeč po zagotovilih iz ZET bodo sredstva pokrila polnilnice, njihovo namestitev, testiranje in uporabo pametnih modulov za optimiziranje postopka polnjenja. Celoten projekt želijo končati do junija prihodnje leto.

Sredstva so zagotovljena v okviru hrvaškega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, v okviru katerega je vlada objavila tudi javni razpis v višini 21,2 milijona evrov za sofinanciranje nakupa električnih vozil za javna podjetja ter dodatnih 45 milijonov evrov za logistična in taksi podjetja.

