Zabavne ideje za izlet: na lepše z električnim skirojem

Čeprav je električni skiro postal glavna zvezda mobilnosti predvsem v urbanih naseljih, pa lahko z njim uživate tudi zunaj mesta, predvsem na urejenih in označenih kolesarskih stezah, ki vam omogočajo varno potepanje. Za vas smo izbrali štiri slikovite izlete, ki jih lahko odkrivate z električnim ali s klasičnim skirojem.

Kolesarska klasika malo drugače

Znamenita kolesarska pot iz Mojstrane v Kranjsko Goro in vse tja do Italije, ki je speljana po nekdanji železniški progi, je namenjena pešcem, kolesarjem, rolarjem in voznikom (električnih) skirojev. Pot, ki jo začnete s parkirišča pred Slovenskim planinskim muzejem, se vije rahlo navzgor. Do Kranjske Gore vas vodi slikovita in urejena steza, ki omogoča tudi nekaj možnosti za ležeren postanek in občudovanje narave. Če boste nadaljevali pot proti Ratečam, boste imeli tudi nekaj več sence. Predlagamo, da pot zaključite pri italijanski meji, saj se nato nadaljuje z malo več vzponi, ki so za električni skiro malo manj primerni.

Vsekakor na poti predlagamo postanek v Kranjski Gori – na osvežujoči pijači, kavici ali celo slastnem kosilu. Obvezen je tudi postanek pri slikovitem jezeru Zelenci, ki se nahaja takoj za vasjo Podkoren.

Zabava za vso družino

Na priljubljeno 9-kilometrsko kolesarsko pot, ki vodi iz Kranja v Škofjo Loko, se lahko podate tudi z električnim skirojem. Začnete v naselju Labore v smeri Medvod. Ko boste prvič prečkali železniško progo (po 1,5 km), zavijete desno proti Škofji Loki. Pot je nezahtevna in tako primerna tudi za mlajše izletnike.

Ko boste enkrat na cilju, izkoristite dan za raziskovanje Škofje Loke – sprehodite se po starem mestnem jedru do idiličnega gradu in grajskega parka.

Na osvežujoč skok v jezero

To je idealen izlet za vse tiste, ki želite izkoristiti dan ob jezeru, saj vas bo pot popeljala od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera, kjer si lahko privoščite sproščujoč postanek s kopanjem in uživanjem v lepotah narave.

Svoj izlet po večnamenski poti, kjer je vožnja z avtomobilom prepovedana, začnete pri Bohinjski Bistrici in nadaljujete mimo Broda in Ribčevega Laza do Stare Fužine. Med vožnjo boste lahko občudovali številne naravne in kulturne znamenitosti. Na poti sta dva malo bolj zahtevna klanca, ki ju boste morali verjetno premagati peš, odvisno od moči vašega skiroja.

Na cilju pri jezeru si seveda najprej privoščite osvežujoč skok v vodo, lahko pa svoj izlet obogatite z obiskom Planšarskega muzeja v Stari Fužini, priporočamo tudi ogled Oplenove hiše v Studorju.

Morska avantura

Odlična priložnost za malo drugačno izletniško izkušnjo obljublja slikovita pot v Žusterni. Od Kopra do Izole boste na čudoviti in urejeni asfaltirani poti, ki poteka tik ob morju, lahko v miru občudovali okolico. Predlagamo, da parkirate na parkirišču v Kopru (ob tržnici) in nadaljujete do Izole. V starem ribiškem mestu si vzemite čas za ribje kosilo in skok v morje (na plaži v Simonovem zalivu ali kar z urejene mestne plaže). Če boste na Obali več dni, predlagamo, da se podate tudi od Portoroža do Pirana. Zaradi turistične sezone je ta pot najbolj primerna jeseni, ko s svojo vožnjo ne boste ovirali drugih udeležencev v prometu.

Nasveti za varen izlet z električnim skirojem

Čeprav zakon ne določa, na katerih površinah se morate voziti z električnim skirojem, pa velja nenapisano pravilo, da so za vas najbolj primerne in varne kolesarske steze. To pomeni, da bi morali upoštevati tudi vsa pravila, ki veljajo za vožnjo s kolesom.

Vendar ob tem velja pravilo vzajemnosti. Ker ste z električnim skirojem hitrejši, se morate prilagoditi najšibkejšim in počasnejšim od vas - kolesarjem in rolarjem.

Da bo vaš slikovit izlet tudi varen, pa si zapomnite še nekaj osnovnih navodil za varno vožnjo z električnim skirojem:

Vozite zmerno in ne prehitevajte z vseh smeri. Zavedajte se, da je vaša električna vožnja tiha, zato se lahko hitro zgodi, da vas pešec ali kolesar preslišita.

Nikakor ne prehitro: Ker imajo električni skiroji majhna kolesa in relativno slabe zavore, lahko hitro padete ali zdrsnete. Še bolj pozorni morate biti na območjih, kjer so na poti tudi luknje ali druge nepravilnosti na cestišču.

Zaščitite se: Tako kot pri kolesu bi morali tudi na skiroju poskrbeti za nošenje čelade.