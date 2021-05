Za zdaj 15 prodanih: komu je namenjen tak peugeot?

Peugeot je po priključnih hibridih k nam pripeljal še svoji dve polni električni različici, e-208 in e-2008. Čeprav z njima ne bodo podirali prodajnih rekordov, sta vseeno pomembna igralca, ki Peugeot vodita med tiste znamke, kjer ima kupec na izbiro skoraj vse. Obe električni opciji sta od podobno opremljenih, običajno gnanih 208 oziroma 2008 dražji za deset tisočakov (z upoštevano subvencijo in popusti je cenovna razlika za kupcu na koncu pet tisoč evrov).

Francozi so namesto polnega juriša izbrali možnost izbire. Poleg bencinskih, blago-hibridnih in priključno-hibridnih možnosti zdaj pri dveh najbolje prodajanih modelih ponujajo še povsem električno različico. Ta prinaša dodatno širino in zadovoljuje zahteve najbolj naprednih in vizionarskih kupcev, ki si želijo narediti korak naprej.

"Nikakor ne želimo ljudi siliti k nakupu električnega avtomobila. Če nekateri naredijo na dan 500 kilometrov ali pa nimajo možnosti polnjenja doma, zanje trenutno nakup električnega avtomobila ni smiseln. Kupcem predstavimo to, kar je zanje najbolje. Na koncu ne želimo nezadovoljne stranke zaradi prodaje električnega avtomobila osebi, ki s svojim slogom in dolžino dnevne kilometrine ni primerna za električno vozilo," je na tiskovni predstavitvi povedal Adam Kavšek, direktor podjetja P Automobili Import.

Kratka testna vožnja potrjuje pričakovanja: na elektriko prek 300 kilometrov

Na kratki testni vožnji je 100-kilovatni elektromotor pustil sila pozitiven vtis. Hipno pospeševanje, dovolj navora in ravno pravšnja mera dinamičnosti so vsekakor občutna nadgradnja v primerjavi z bencinskimi brati. Vso vozniško izkušnjo nadgradi še mirna in tiha vožnja, e-208 s svojim drugačnim videzom pa se prav posrečeno ujame z mestnim središčem.

Ob pogledu na preostale običajne motorne različice je razvidno, da elektromotor ponuja najboljše pospeške (do 100 km/h dobre pol sekunde hitreje od najmočnejšega bencinskega motorja), predvsem pa hipnost navora in še vedno povsem zadovoljivo končno hitrost 150 kilometrov na uro.

Avtomobil e-208 sicer ima baterijo z zmogljivostjo 50 kilovatnih ur (kWh), ki po standardu WLTP obljublja 340 prevoženih kilometrov. Sodeč po nekaj deset prevoženih kilometrih, bi se lahko približal meji 300 kilometrov, še posebej, če bo večina kilometrov narejenih v mestu.

Glede na obljubljeni doseg bo tudi v praksi zadovoljil potrebe večine slovenskih voznikov. Polnjenje ne bo nujno potrebno vsak dan, zaradi dosega okoli 300 kilometrov pa voznik ne bo nenehno soočen s potrebnim polnjenjem. Številnim voznikom bi tak doseg kljub temu lahko ustrezal.

E-2008 ima enak pogonski sklop, a ima zaradi slabše aerodinamične drže, ki jo prinaša oblika športnega terenca 20 kilometrov manjši doseg po WLTP. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Prihajajo še električni dostavniki in kombiji



V svet električnih vozil se pri Peugeotu podajajo tudi družinski traveller in lahki gospodarski modeli. Pri e-travellerju bo poleg 50 kWh baterije (200 km dosega po WLTP) na voljo tudi močnejša s 75 kWh (300 km dosega po WLTP). Zdaj so že na voljo e-expert kombi in e-expert furgon. V prihodu so še e-boxer, e-rifter in e-partner furgon.

S subvencijo postaja konkurenčen

Ob upoštevanju subvencije 4.500 evrov, nekoliko cenejših servisov in predvsem občutno cenejše pogonske energije (evro ali dva evra na 100 kilometrov) bi bil lahko e-208 tudi stroškovno že racionalna izbira. Sodeč po Kavškovih besedah, se je zanimanje za električna e-208 in e-2008 v zadnjih mesecih drastično povečalo. Prodajo so začeli pred nekaj meseci, a so kljub težavnim prodajnim pogojem zaradi epidemije prodali pet električnih 208 in deset električnih 2008.

Oba modela med drugim izdelujejo na Slovaškem, kjer lahko v tovarni delež izdelanih električnih vozil zelo hitro premikajo med 10 in 30 odstotki. Težav z dobavljivostjo, kot je navada v zadnjih mesecih, pri obeh električnih modelih ni. Ob zdajšnjem naročilu bi avto že vstopil v junijsko proizvodnjo, dobava do voznika pa bi bila v normalnem časovnem okviru (od dva do tri mesece).

Tudi pri tem je v prednosti križanec

Električni e-208 in tudi e-2008 (pogonsko sta med seboj enaka), serijsko sta opremljena s trifaznim polnilnikom do 11 kilovatov moči polnjenja AC in možnostjo hitrega polnjenja DC do 100 kilovatov. Pri uvozniku vam zastonj ponujajo tudi domačo hišno polnilnico in petletno jamstvo (dve leti jamstva, tri leta dodatnega jamstva). Kljub trem tisočakom višji nakupni ceni je še vedno več povpraševanja za križancem. Enako kot pri običajno gnanih modelih. Cena za električni e-208 se brez upoštevane subvencije in popusta začne pri skoraj 32 tisoč evrih, zaradi subvencije in popusta pa se cena za končno stranko spusti na 24 tisoč evrov. Pri e-2008 se cene začnejo pri skoraj 34 tisoč evrih in se ob upoštevani subvenciji ter popustu spustijo 26.500 evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

E-208 sledi drzni podobi običajnega 208, modra barva je pravi magnet za poglede mimoidočih. Foto: Gašper Pirman