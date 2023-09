Za mobilnost gibalno oviranih oseb poskrbi AMK Servis

Prilagoditve vozil in objektov za večjo samostojnost in varnost oseb na invalidskih vozičkih

Mobilnost je temeljnega pomena za vsakega posameznika, vendar pa gibalno ovirane osebe in osebe na invalidskem vozičku pogosto naletijo na številne ovire pri uporabi običajnih prevoznih sredstev. Na srečo je v številnih državah, vključno s Slovenijo, sprejet zakonodajni okvir, ki zagotavlja prilagoditve vozil za gibalno ovirane osebe ter jim tako omogoča večjo neodvisnost in mobilnost.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Zakon o izenačevanju možnosti gibalno oviranih oseb

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti igra ključno vlogo pri zagotavljanju enakih možnosti gibalno oviranim. Zakon o izenačevanju možnosti gibalno oviranih oseb predpisuje sofinanciranje prilagoditev vozil gibalno oviranim osebam. Prilagoditve so namenjene tistim osebam na invalidskem vozičku, ki lahko vozilo upravljajo same, pa tudi tistim, ki same ne morejo voziti, vendar je prilagoditev nujno potrebna za vstop osebe na invalidskem vozičku v vozilo in varno vožnjo.

Prilagoditve vozil za gibalno ovirane osebe

Prilagoditve vozil za gibalno ovirane osebe so raznolike in se lahko prilagajajo glede na specifične potrebe posameznika. Spodaj predstavljamo najpogostejše prilagoditve.

Prilagoditve vrat in sedežev: vključujejo avtomatsko odpiranje vrat ter mehansko prilagoditev sedeža za večje udobje ter preprostejši vstop in izstop.

Pripomočki in naprave za vstop in izstop v vozilo: to vključujejo zložljive prenosne rampe, klančine ter hidravlična ali električna dvigala za kombije, ki gibalno oviranim osebam omogočajo lažji dostop do vozila.

Predelave za upravljanje vozila: gibalno oviranim osebam omogočajo upravljanje vozila na prilagojen način, vključno z ročnim upravljanjem zavor, plina, sklopke, elektronskim upravljanjem volana in drugimi mehanskimi ali elektronskimi sistemi.

Prilagoditve luči, smernikov in brisalcev: elektronsko krmiljenje teh komponent omogoča lažje upravljanje med vožnjo.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Dvigala in poličke za presedanje z invalidskega vozička: to je še posebej pomembno za tiste gibalno ovirane osebe, ki se premikajo s pomočjo invalidskega vozička in se želijo za na primer daljše vožnje presesti, saj omogoča lažji prehod med vozičkom in voznikovim sedežem.

Varnostne prilagoditve pasov in sedežev: vključujejo prilagoditev varnostnega pasu, naslona za glavo ter dodatne varnostne pasove in mehanizme za pritrditev invalidskega vozička.

Elektronsko upravljanje zavore in plina: gibalno oviranim osebam omogoča preprosto upravljanje teh ključnih funkcij.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Vrtljivi sedeži: vrtljivi sedeži so ena izmed prilagoditev, ki omogočajo lažji dostop do vozila za gibalno ovirane osebe.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Klančine in dvigala za objekte: poleg prilagoditev vozil so pomembne tudi prilagoditve v okolju, vključno s klančinami in dvigali za objekte, ki omogočajo gibalno oviranim osebam lažji dostop.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Sistemi za shranjevanje vozička v vozilo: različni sistemi, nameščeni na streho vozila, v prtljažnik ali za voznikov oziroma sovoznikov sedež, omogočajo samostojnost in olajšajo ravnanje z invalidskim vozičkom po presedanju.

AMK Servis in podpora gibalno oviranim osebam

Pri izvajanju prilagoditev vozil in objektov za gibalno ovirane osebe ima ključno vlogo AMK Servis, specializirano podjetje, ki skrbi za natančno in kakovostno izvedbo prilagoditev. S tem gibalno oviranim osebam omogoča večjo neodvisnost in mobilnost ter lažji dostop do različnih mest. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami AMK Servis prispeva k bolj povezovalni družbi.

V skladu z zakonom o izenačevanju možnosti gibalno oviranih oseb in podporo ministrstva lahko gibalno ovirane osebe pridobijo finančno pomoč pri prilagoditvi svojega vozila prek AMK Servisa. To je korak v pravo smer k bolj inkluzivni družbi, kjer se vsak posameznik, ne glede na svoje fizične omejitve, lahko giblje in uživa v mobilnosti, ki je osnovna človekova pravica.

