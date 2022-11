VW priznal napako: odpravili jo bodo do konca zime #foto

Težave voznikov z uporabniškim vmesnikom v vseh novih volkswagnih z intuitivnostjo, odzivnostjo in zanesljivostjo so resno vzeli tudi pri znamki. Kot je povedal Thomas Schäfer, novi izvršni predsednik Volkswagna, so se posvetili delu in bodo v bližnji prihodnosti izboljšali večopravilno enoto z zaslonom na dotik. Že pred časom so pri Volkswagnu tudi sporočili, da se na volanski obroč vračajo fizična stikala, ki bodo zamenjala novejša, na dotik občutljiva stikala.

Schäfer je za britanski Car Magazine priznal, da so naredili kar nekaj napak pri večopravilnem sistemu MIB3, ki je vgrajen v novega golfa, vse električne modele ID ter druge električne modele znamk Cupra in Škoda. "Vemo, kaj moramo narediti. Dobili smo odziv kupcev, kritikov in novinarjev. Pravijo, da to ni dobro in da je to treba izboljšati," je odkrito priznal Schäfer.

V akcijo gredo že to zimo

Pri Volkswagnu ne bodo čakali na nov pomembnejši model, da bi začeli razvijati nov operacijski sistem. Kot pravijo, že Voznike še najbolj motijo neosvetljena stikala za nadzor temperature in počasno delovanje multimedijske enote. Foto: Gašper Pirman razvijajo novo generacijo sistema, ki bo prinesla tudi osvetljene tipke na drsniku za nadzor temperature in glasnosti. Z novim sistemom naj bi znatno pospešili tudi delovanje celotne večopravilne enote.

Toda kot je pojasnil Schäfer, posodobitve ne bodo le programske. Stikala na volanskem obroču bodo v celoti zamenjali s fizičnimi, a tukaj bo šlo za nekoliko bolj dolgotrajen postopek. Večina modelov bo nov volan dobila šele leta 2024, prihodnje leto za zdaj le novi tiguan.

Vsak mesec preverjajo napredek

Ker nočejo narediti enakih napak kot predhodniki, se upravni odbor dobi vsak mesec in preverja napredek pri razvoju nove večopravilne enote. Na sestankih uporabljajo tudi makete, da si lažje predstavljajo novosti in jih lažje potrdijo ali zavrnejo.

"Zdaj se posvečamo običajnemu reševanju težav, to počnemo veliko večkrat kot prej. Uporabljamo naključne ljudi. Če kadarkoli vprašate naše zaposlene, vam bodo rekli, da je vse super, vendar so pristranski," je dejal Schäfer. "Vzeti morate ljudi iz vseh družbenih slojev, tudi vseh starosti. Vprašamo jih: 'Ali vam to uspe? Da ali ne?' Ugotoviti moramo, kako preprosto lahko ljudje najdejo funkcije. Upam, da bomo to pospešili in da bo to za nas postala običajna praksa pri projektih."