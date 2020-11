VW: poceni električni avtomobil, kaj bo s passatom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen pospešeno razvija cenovno dosegljiva električna modela, ki naj bi se imenovala ID.1 in ID.2.

Skupina Volkswagen se pripravlja na evropsko lansiranje ID.4, hkrati pa že gledajo v prihodnost in razvijajo novo arhitekturo MEB-Lite, ki bo osnova za cenejše manjše električne modele in križance. Vstopna cena manjšega električnega avtomobila se bo pričela pri dvajsetih tisočakih. Po drugi strani bodo pri Volkswagnu očitno ukinili slabše prodajane modele, med prvimi se bosta ob izteku življenjskega cikla (leta 2023) poslovila limuzinski passat in arteon.

Volkswagen še vedno vlaga zelo visoke vsote denarja v elektrifikacijo svoje modelne palete. Ralf Brandstätter, vodja znamke, je potrdil razvoj nove manjše namenske arhitekture in obenem potrdil govorice – nemška znamka prioritetno razvija to arhitekturo za cenejše električne avtomobile z zmogljivostjo baterije do 45 kilovatnih ur.

Na cesti že čez tri leta?

Kot poroča Automotive News Europe, pri Volkswagnu pripravljajo zamenjavo za najmanjši model Up! in pola. ID.1 in ID.2, kot naj bi se po pričakovanjih imenovala, bosta slonela na novi manjši arhitekturi, kot poročajo viri, pa naj bi bil ID.2 že v naslednji razvojni fazi. Na ceste bi lahko zapeljal že leta 2023 z začetno ceno 20 tisoč evrov.

Zaradi nižje nakupne cene nameravajo pri VW uporabiti baterijske celice v tehnologiji litij-železov fosfat, ki imajo manjšo energijsko gostoto kot primerljive litij-ionske baterije. Kasneje se bo družini pridružil še manjši križanec, velikostno podoben modelu T-cross. Kot je še razkril Brandstätter, bodo pri Volkswagnu močno sodelovali tudi s hčerinskimi podjetji na Kitajskem, le tako bodo lahko izdelali cenovno dosegljive modele. Kasneje bosta na ta trg vstopila tudi Seat in Škoda.

Volkswagen bo zaradi proizvodnih omejitev in slabše prodaje po za zdaj še neuradnih podatkih prenehal izdelovati limuzinsko različico passata. Leta 2023 naj bi se poslovil tudi arteon. Foto: PRIMA

Zamenjava generacij – namesto limuzin električni malčki

Ko je Volkswagnu v vodo padla gradnja nove tovarne v Turčiji, so se Nemcem stvari postavile na glavo. Iz nemške tovarne Emden, kjer bodo izdelovali izključno električne modele, bodo preselili passata in superba. Medtem ko je češka limuzina zelo uspešna, je očitno limuzinski passat bolj zadržan pri prepričevanju kupcev. V tovarno v Bratislavi bodo vložili milijardo evrov in proizvodnjo passata preselili tja, superba pa bodo od leta 2023 naprej izdelovali v češki tovarni Kvasiny.

A ravno menjava tovarne bo za limuzinskega passata usodna, saj po za zdaj še neuradnih podatkih ne bo preživel generacijske menjave. Enako naj bi storili z arteonom, ampak poslovila se ne bo le limuzina, temveč tudi karavanski shooting brake. Oba naj bi svojo pot zaključila leta 2023.