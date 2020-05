VW izgubil tožbo: lastnikom pripada odškodnina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemško vrhovno sodišče je danes odločilo, da mora Volkswagen kupcem plačati odškodnino, ki so bili prizadeti v aferi dieselgate. Sodišče je določilo tudi, kaj se zgodi, če želi kupec vrniti avtomobil - Volkswagen mora v tem primeru vrniti kupnino, a je pri tem treba upoštevati amortizacijo avtomobila glede na letnik in prevožene kilometre.

60 tisoč kupcev čaka na plačilo odškodnine

Nemško vrhovno sodišče je danes odločilo o tožbi, kjer je kupec zahteval povračilo od Volkswagna za avtomobil, ki ga je v vrednosti Volkswagen je afera dieselgate do zdaj stala več kot 30 milijard evrov. Foto: Reuters 31.500 evrov kupil leta 2014. Potrdili so sodbo deželnega sodišča in potrdili odgovornost proizvajalca za odškodnino kupcem. Zaradi te razsodbe bo odškodnino lahko zahtevalo 60 tisoč kupcev, a koliko bo Volkswagen namenil za odškodnine, sedaj še ni jasno, saj bo pri vračilu kupnine treba upoštevati amortizacijo avtomobila.

Za tožbo proti Volkswagnu so se odločili tudi nekateri slovenski kupci njihovih dizelskih vozil. K skupinski tožbi, ki jo je leta 2018 prek nemške družbe Financialright vložila Zveza potrošnikov Slovenije, je pristopilo 6.024 slovenskih potrošnikov. S tožbo zahtevajo povrnitev kupnine za vozilo v zameno za njegovo vračilo.

Škandal je Volkswagen do zdaj stal že več kot 30 milijard evrov, večino stroškov in odškodnin so morali plačati v ZDA.