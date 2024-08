Vse manjša razlika, kje so razlogi? Toyota še naprej lovi Volkswagen.

Julija se je prodaja novih avtomobilov v Evropi rahlo povečala, še naprej pa se povečuje delež avtomobilov s hibridnimi pogoni. Julija so ti predstavljali že skoraj tretjino trga (32,5 %), lani v tem mesecu le četrtino trga (26,3 %). Na letni ravni so letos hibridni pogoni prišli do dobrih 30 odstotkov trga (30,3 %), lani je v prvih sedmih mesecih njihov tržni delež znašal še slabih 26 odstotkov (25,8 %). Na račun rasti hibridov so se skrčili deleži bencinskih (s 37 na 35 %), dizelskih (z 12,7 na 11,2 %) in električnih motorjev (s 14,3 na 13,8 %).

Toyota svoje prodajne številke v Evropi izboljšuje tudi brez večjih novosti. Prenovili so yarisa cross, že lani je na ceste pripeljal novi (prodajno manj pomemben) C-HR. Foto: Gregor Pavšič

Z rezultati je prav gotovo zadovoljen Slovenec Tom Fux, ki vodi Toyotino prodajo v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Tak prodajni trend gre v prid japonski Toyoti, ki je na celotnem evropskem trgu letos prodajo povečala za 15 odstotkov (v EU celo za 20 %). Vodilni Volkswagen je letos prodajo povečal za en odstotek (v EU za 1,3 %). Toyota je v prodanih številkah zmanjšala zaostanek za Volkswagnom – v prvih sedmih mesecih so Nemci v celotni Evropi prodali 815 tisoč avtomobilov, Japonci pa 487 tisoč avtomobilov.

V primerjavi z lanskimi prvimi sedmimi meseci je letos Toyota zaostanek za Volkswagnom zmanjšala za 65 tisoč avtomobilov. Pred tremi leti je Volkswagen, ki je imel prej več težav z dobavljivostjo avtomobilov, še močno pobegnil najbližjim zasledovalcem. V celotnem lanskem letu je Toyotin prodajni izplen predstavljal 61 odstotkov Volkswagnovega, letos v prvih sedmih mesecih ta znaša 68 odstotkov.

Primerjava prodaje med Volkswagnom in Toyoto v prvih sedmih mesecih leta:

Volkswagen Toyota razlika 2024 823 tisoč 560 tisoč 263 tisoč 2023 815 tisoč 487 tisoč 328 tisoč 2022 672 tisoč 445 tisoč 227 tisoč

vir: ACEA, podatki za celotno Evropo

Foto: BMW

Zanimiv je podatek, da se je tik za pete Toyote približala vodilna evropska premijska znamka. BMW je letos prodajo povečal za 12,5 odstotka in v prvih sedmih mesecih na ceste poslal 462 tisoč novih avtomobilov. S tem so prehiteli vse francoske znamke in tudi Škodo, ki je zabeležila 440 tisoč registracij. Prek meje 400 tisoč vozil sta prišla tudi Renault (411 tisoč) in Audi (404 tisoč), prek meje 300 tisoč vozil pa Peugeot (394 tisoč), Mercedes (386 tisoč), Dacia (353 tisoč), Kia (328 tisoč) in Hyundai (328 tisoč).

Med vodilnimi znamkami imajo več kot desetodstotno rast letos Toyota (+15 %), BMW (+ 12,5 %), Citroen (+ 12,5 %) in Škoda (+ 10,4 %), pa tudi Volvo (+ 35 %). Pri padcih prodaje izstopata izkupička Forda (- 17,6 %) in Tesle (- 12,4 %).