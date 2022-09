Vrtoglava cena za legendarno lancio?

Lancia je stratos izdelovala med leti 1973 in 1978. Izdelali so jih manj kot 500, avtomobil pa je bil namenjen preboju Lancie v takrat sveže ustanovljenem svetovnem prvenstvu v reliju. Ta 3,7 metra dolg avtomobil z 2,1 metra medosne razdalje je poganjal sredinsko postavljeni 2,4-litrski motor V6 iz ferrarija dina.

Prvi lastnik se je zaletel že po enem letu

Stratos je ena največjih avtomobilskih ikon in zato tudi preživeli primerki lahko dosegajo vrtoglave cene na dražbah. Tak bo primer na dražbi RM Sothebys v Švici, kjer bodo prodajali avtomobil iz leta 1975. Stratos s številko karoserije 132 so prodali 22. maja leta 1975 v Padovi. Prvi lastnik se je že leto pozneje zaletel v drevo, zato so morali avtomobil obnoviti na osnovi nove šasije. Prvi lastnik je imel avtomobil do leta 1986. Leta 2008 je zapustil Italijo in nato menjal več lastnikov v Nemčiji in Monaku. Vsaj do trenutne dražbe se nahaja v Švici.

Dražbena hiša bi rada za stratos iztržila med 600 in 700 tisoč švicarskih frankov, kar trenutno pomeni približno 615 do 718 tisoč tisoč evrov.

Foto: RM Sotheby's

