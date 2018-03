Vroči volkswagen za mesto ali brezpotja #foto

Študija: volkswagen atlas tanoak

Volkswagen je za avtosalon v New Yorku pripravil posebno presenečenje in razkril konceptni poltovornjak atlas tanoak.

Ime je dobil po drevesu

Študija z dvojno kabino in kratkim kesonom je prvi poltovornjak znamke, ki sloni na arhitekturi MQB in služi predvsem merjenju odziva javnosti. Poganja ga 3,6-litrski šestvaljni agregat z 206 kilovati in 360 njutonmetri navora, do stotice pa pospeši v 8,5 sekunde. Atlas tanoak je nenavadno ime dobil po avtohtonem drevesu, ki raste ob obali Pacifika v ZDA in lahko zraste do 40 metrov. S tem so želeli poudariti prilagodljivost arhitekture MQB, saj je poltovornjak največji model, ki sloni na njej.

Koncept tanoak je dolg 5,4 metra in je od običajnega modela atlas daljši za 40 centimetrov. Največji avtomobil na arhitekturi MQB je širok 2,02 metra, visok 1,84 metra in ima 27 centimetrov (3,25 metra) daljšo medosno razdaljo kot atlas. Za boljše terenske lastnosti skrbijo skoraj 25-centimetrska oddaljenost od tal in 20-palčna platišča s pnevmatikami dimenzij 275/55.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Kljub enaki osnovi je v celoti spremenjen

Ime atlas si je študija sposodila predvsem zaradi enake arhitekture, kot pravijo Nemci, pa je tanoak praktično na vsakem koraku drugačen od bratskega SUV. Še posebej so razlike vidne od stebrička B dalje, prav tako pa ne moremo spregledati nove maske hladilnika z animiranim svetlobnim podpisom, ki se razteza praktično čez celoten nos avtomobila.

Med oblikovne posebnosti spadajo še integrirane kljuke zadnjih vrat v stebriček C, močno nabiti blatniki in dve široki liniji LED na zadku. Po vzoru futuristične zunanjosti je tudi potniška kabina. Digitalni voznikov zaslon in velika večopravilna enota sta osrednja elementa, ki ju dopolnjujeta integrirana ambientalna osvetlitev in nova prestavna ročica osemstopenjskega samodejnega menjalnika.