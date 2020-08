Vroča jesen: to bodo glavne avtomobilske novosti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že ta teden razkritje nove generacije Mercedes-Benzove limuzine razreda S, pa prenovljenega peugeota 3008 in prve namenske in povsem električne škode. To so le tri novosti letošnje avtomobilske jeseni, v kateri nekaj zanimivih avtomobilov prihaja tudi že na slovenski asfalt.

Škoda bo v torek zvečer razkrila svoj električni model enyaq. Foto: Škoda Avtomobilski proizvajalci jeseni želijo nadoknaditi kar največji del izpada prodaje, ki so ga letos spomladi utrpeli ob ukrepih proti širitvi novega koronavirusa. Neposredno pomoč jim bodo nudili novi produkti in nekaj zanimivih avtomobilov bo na slovenske ceste – po mnogih pomembnih novostih v zadnjih mesecih – pripeljalo tudi še do konca leta.

Toda najprej glavne novosti tega tedna. Že jutri zvečer bo Škoda v Pragi, tokrat brez številnih gostov (kot pri razkritju octavie) in le v digitalnem okolju, razkrila serijski električni avtomobil enyaq iV. To je prva namenska električna škoda s Volkswagnove platforme MEB, ki si bo osnovo delila z naslednjim Volkswagnovim električnim crossoverjem ID.4. Za Škodo bo ta avtomobil pomemben korak pri ponudbi lastne elektromobilnosti in tudi prvi podatki o avtomobilu – tako glede dosega kot tudi pri izkoristku notranosti – govorijo avtomobilu v prid.

Že jutri dopoldne bodo pri Peugeotu razkrili tudi prenovljenega 3008, a ne gre za novo generacijo kot pri letos že videnih modelih 208 in 2008.

Razkritje novega razreda S, ki ga letos v Sloveniji še ne bo

Sreda bo namenjena Mercedes-Benzu, ki bo po številnih napovednikih in vse manj zakritih testnih avtomobilih razgrnil novo generacijo razreda S. To je seveda zelo pomemben avtomobil, ki bo spet vrgel rokavico glavnima tekmecema – BMW serije 7 in audiju A8.

Neposredno vlogo pri razvoju še precej bolj digitaliziranega avtomobila je imel vsaj navzven tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik. Novi razred S navzven sledi evolucijskem slogu Lešnika in njegovega oblikovalskega šefa Gordena Wagenerja, zato pa v notranjosti jemlje drznejše poteze in se predvsem s sredinskim pokončnim zaslonom odziva na trende prav tako konkurenčne tesle model S.

Skupaj z avtomobilom bodo pri Mercedes-Benzu v Sindelfindnu razkrili tudi novo proizvodno halo, imenovano Factort 56. V okolju, velikem 20 tisoč kvadratnih metrov in s podprtim z omrežjem 5G, bodo izdelovali tudi novi razred S.

Notranjost novega Mercedes-Benzovega razreda S ni več skrivnost. Poudarek bo na večjem digitalnem zaslonu na spodnjem delu sredinske konzole. Foto: Mercedes-Benz

Captur med kompaktne križance prinaša priključno hibridni pogon. Foto: Gašper Pirman

Sicer pa bomo že ta teden na slovenskih cestah prvič preizkusili hibridni renault clio, prav tako tudi renault captur s priključno hibridnim pogonom. Predvsem pri capturju bo zanimiv preizkus, kaj v praksi prinaša dodatna baterija in električni kilometri in kaj to pomeni za cenovno konkurenčnost enega najbolje prodajanih kompaktnih križancev. Hibridni pogon bo pri cliu obogatil njegovo ponudbo motorjev in tako toyota yaris ne bo več edini hibridni malček na trgu. Prav ta Toyotin avtomobil, ki smo ga pred kratkim vozili v Belgiji, bo tudi ena najpomembnejših novosti letošnje jeseni v Sloveniji.

Druge pomembne jesenske novosti: toyota yaris, mercedes-benz razred E, citroën C4, hyundai tucson …

Omenimo še Volkswagnovega električnega aduta ID.3, ki bo po vseh zapletih in zamudah to jesen domnevno prispel do prvih slovenskih kupcev. Prve primerke avtomobila, a še z nemškimi registracijami iz Wolfsburga, smo v Ljubljani že opazili. Sicer pa še več pričakovanih novosti tudi na spodnjih fotografijah.

Prvi primerki Volkswagnovega električnega ID.3 v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič

Najpomembnejša novost jeseni v razredu majhnih avtomobilov bo novi toyota yaris. Foto: Gašper Pirman

Mercedes-Benz bo že letos v Slovenijo pripeljal prenovljeni razred E. Foto: Mercedes-Benz

Citroenov novi C4 bomo predvidoma konec leta že lahko videli tdi v Sloveniji. Foto: Citroën

Kia sorento tudi v različici s priključno hibridnim pogonom. Foto: Kia

Mazdina glavna novost jeseni bo prvi povsem električni model MX-30. Foto: Mazda

Enako velja tudi za Hondo z električnim modelom E. Foto: Gregor Pavšič