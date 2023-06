Volvo razkril novi SUV: znane ključne podrobnosti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volvo je razkril svoj novi električni model EX30, ki bo dolg 4,2 metra in bo manjši brat že razkritega EX90. Oba prihajata z namenske električne platforme kitajskega Geelyja.

Po večjem EX90, ki bo pri Volvu nasledil model XC90, so danes razkrili še manjšega brata EX30. Kompaktni športni terenec bo dolg 4,2 metra, prihaja pa z Geelyjeve električne platforme SEA − enako kot (precej večji) polestar 4 in smart #1.

Podobno z EX90 je pričakovana. Notranjost je zelo minimalistična, izstopa pa še naprej navpični zaslon na dotik. Ta ima Googlov vmesnik, podobno kot tudi pri Tesli, Polestarju in Renaultu. Pri Volvu napovedujejo zelo praktično notranjost z veliko odlagalnimi površinami.

Dve bateriji, pogon tako na zadnji kolesi kot tudi na vsa štiri

Osnovna različica bo imela baterijo s kapaciteto 51 kilovatnih ur (kWh), v različici s podaljšanim dosegom pa 69 kWh. Pri manjši znaša uradni doseg po WLTP do 344 kilometrov, pri večji pa do 480 kilometrov. Volvo prav tako napoveduje zmogljivejšo različico z omenjeno večjo baterijo, ki pa bo imela še dodatni elektromotor na sprednji osi. Ta bo imela sistemsko moč 315 kilovatov (428 "konjev") in pospešek 0-100 kilometrov na uro v le 3,6 sekunde.

Največja moč polnjenja pri manjši bateriji bo do 134 kilovatov, pri večji pa do 153 kilovatov. Od 10 do 80 odstotkov se bo baterija na ustrezni polnilnici polnila nekaj več kot 25 minut.

Volvo bo XC30 na ceste pripeljal pred EX90, izdelovali pa ga bodo na Kitajskem. Po pričakovanju vodstva bodo tri četrtine kupcev EX30 novi pri Volvovi znamki, pri tem pa stavijo predvsem na nižje skupne lastniške stroške.

Začetna cena EX30 bo okrog 36 tisoč evrov.

