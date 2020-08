Volkswagnov V8: eden najčistejših dizlov, zakaj v pokoj?

Volkswagen se je aprila pohvalil, da je njihov dizelski štirilitrski osemvaljnik za 75 odstotkov bolj čist, kot to zahteva najnovejši emisijski standard. A tudi to ni bilo dovolj, da bi ga Volkswagen obdržal pri življenju. Zaradi slabše ekonomske napovedi, posledično manjšega povpraševanja in seveda zaradi pospešene elektrifikacije ga bo v Nemčiji lahko v modelu touareg kupilo še 400 kupcev, potem pa bo za vedno odšel v pokoj.

Vse od izbruha afere dieselgate so dizelski motorji pod udarom javnosti in politike. Njihova priljubljenost je strmoglavila, proizvajalci pa so vlagali ogromne vsote denarja, da so naredili nove dizle celo čistejše, kot so bencinski konkurenti. Podobno je bilo tudi pri Volkswagnu, ki je svoj štirilitrski osemvaljni motor opremil z vrsto novih tehnologij. A tudi to ni bilo dovolj, da bi ga obdržali pri življenju. Njegovo usodo je zapečatila še epidemija bolezni covid-19, posledično slabše povpraševanje po najdražji različici touarega in seveda pospešen razvoj elektrificiranih modelov.

Ena poglavitnih prednosti touarega z osemvaljnim motorjem je bila njegova vlečna sila 3.500 kilogramov. Foto: Volkswagen



Še zadnje pompozno slovo

Pri Volkswagnu se bodo od svojega paradnega konja poslovili s posebno različico ''V8 last edition'', ki bo omejena na štiristo vozil, kupiti jih bo možno le v Nemčiji in brez dodatne opreme bdo stala 104 tisoč evrov. Ravno ta zadnja številka je ključna za njegov konec, saj se vse več kupcev odloča za elektrificirane pogone in poleg tega zaradi epidemije skrbno premisli, ali bodo sto tisočakov namenili za nov avto.

Škoda, gre za motorni presežek

Volkswagen je pri novem touaregu z vgrajenim dizelskim osemvaljnikom opravil tri merilne cikle v realnih voznih pogojih. Emisijske Volkswagen se od dizelskega osemvaljnika poslavlja s posebno omejeno serijo. Foto: Volkswagen teste so opravili pri podjetju Emissions Analytics, neodvisnem specialistu za opravljanje teh testov, ki so potem tudi osnova za tovarniške podatke in tudi za opravljeno homologacijo.

Teste so opravili v treh topografsko povsem različnih območjih – ravninski Spodnji Saški, na Bavarskem in razgibani deželi Baden-Württemberg. V vseh treh testih je V8 TDI dosegel bistveno manj izpustov NOx, kot jih določa zakonodaja. Emisijski standard Euro 6d določa, da mora avto v zrak izpustiti manj kot 80 miligramov na prevožen kilometer emisij NOx. Paradni konj znamke je na testu v Spodnji Saški v zrak izpustil vsega 10 mg/km, na Bavarskem 13 mg/km in v Baden-Württemberg 20 mg/km. Povprečje treh testov se je tako ustavilo pri 14 mg/km, kar je 75 odstotkov manj, kot zahteva emisijski standard, dizelski osemvaljnik pa se je dokazal kot eden najčistejših dizelskih motorjev na svetu.

Kamionski navor, moč športnega avtomobila

Štirilitrski dizelski osemvaljnik ima 310 kilovatov in kar 900 njutonmetrov navora, ki je na voljo že od 1.250 vrtljajev naprej. Motor je opremljen z dvema turbinama, prva služi kot pomoč pri speljevanju, druga pa se zažene, ko vrtljaji presežejo številko 2.200. Kljub tem navdušujočim številkam so pri Volkswagnu uporabili večstopenjsko selektivno katalitično redukcijo. S pomočjo dodatka AdBlue dušikove okside spremenijo v neškodljivo paro in dušik. Povrhu vsega so vgradili še filter za trdne delce.