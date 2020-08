Kmalu konec za slavni motor s štirimi turbinami

BMW-jev motor z oznako B57S se bo s septembrom poslovil za vedno - gre za dizelski trilitrski šestvaljni motor s štirimi turbinami, ki je poganjal modele z oznako M50d. Ta inženirska mojstrovina je bila varčen in navorsko bogat nadomestek čistokrvni različici M, za slovo pa so Nemci pripravili dve posebni izvedenki X5 in X7.

Dizelski motor iz serije B ponuja superiorno učinkovitost in na drugi stran moč. S pomočjo tega dizelskega motorja so tudi nekateri največji modeli znamke (X5, X7 in serija 7) lahko z enim rezervoarjem prevozili tudi do tisoč kilometrov, hkrati pa so imeli na voljo 294 kilovatov in kar 760 njutonmetrov navora.

Za slovo dve posebni izvedenki

Trilitrski dizelski šestvaljnik bo zaključil svojo pot septembra, ko ga ne bo več mogoče izbrati pri znamkinih večjih modelih. Za konec so Trilitrski dizel je bil vgrajen v modele z oznako M50d. Foto: BMW mu posvetili še zadnji veliki nastop in ga vgradili v posebni različici X5 in X7 ter jima nadeli oznako ''final edition''. A naročili ju bodo lahko le kupci v vzhodni Evropi. Tako je, ta posebna izvedenka bo na voljo le kupcem iz vzhodnoevropskih držav.

Že tako bogat seznam opreme je s to izvedenko še daljši - kupec bo dobil laserske žaromete, sistem za delno avtonomno vožnjo, projicirni zaslon, ozvočenje Harman Kardon, akustična stekla, posebna dodatke v notranjosti in še nekaj drugih malenkosti.