Volkswagen: težave z dobavo bodo "nova normalnost"

V pogovoru za nemški časopis Automobilwoche je Murat Aksel, vodja nabave pri Volkswagnu, le še potrdil, kar se je napovedovalo dalj časa. Težave z dobavo delov, predvsem polprevodnikov, bodo vztrajale še prihodnje leto in se razširile tudi v leto 2024. Zaradi geopolitičnih razmer v svetu pa ni videti bistvenih izboljšav tudi za naprej, težave iz zadnjih dveh let pa bodo postale "nova normalnost".

"Z novimi geopolitičnimi vprašanji, če karkoli, bo vse skupaj postalo še bolj kompleksno in zahtevno. Naložbe v nove zmogljivosti so na dobri poti, vendar bo do vključno leta 2023 verjetno še vedno prisoten strukturni primanjkljaj polprevodnikov," je Aksel popravil svoje napovedi s februarja, ko je napovedal, da se bodo težave s polprevodniki rešile v letu dni.

Ena izmed rešitev: razpršenost dobaviteljev

Nemški proizvajalec vozil je v zadnjem letu poskusil z različnimi rešitvami, da bi kar se da omilili krizo z dobavo ključnih elektronskih komponent. Zaradi pomanjkanja polprevodnikov so bili prisiljeni na začetku leta zmanjšati proizvodnjo v svoji največji tovarni v Wolfsburgu, zato so uvedli nov sistem, ki zaznava težave v dobavi in jih o tem pravočasno opozori. Obenem so našli 150 različnih alternativ pri uporabi klasičnih polprevodnih čipov in hkrati zmanjšali odvisnost od južnokorejskih dobaviteljev. Njihov novi razvojni oddelek Cariad je sklenil sodelovanje z evropskim dobaviteljem STMicroelectronics in tajvanskim TSMC.

Kot kažejo različne raziskave, so avtomobilski proizvajalci do danes zaradi težav z dobavo naredili 3,23 milijona manj avtomobilov. V letu 2021 so izdelali 10 milijonov avtomobilov manj, do konca letošnjega leta pa se bo številka ustavila pri štirih milijonih evrov. Skupaj v dveh letih bodo torej izdelali 14 milijonov avtomobilov manj, kot bi jih ob normalnih dobavah polprevodnih čipov.