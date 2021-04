Volkswagen s pogonom 4x4 lovi Teslo #foto

Volkswagen je jeseni razkril svoj največji električni model v Evropi in ga v preteklih tednih premierno pripeljal tudi v Slovenijo. Zdaj so predstavili še različico ID.4 GTX, ki prinaša štirikolesni pogon s pomočjo dveh elektromotorjev, 220 kilovati moči in 480 kilometri dosega.

GTX ima namesto enega elektromotorja na zadnji osi vgrajena dva, po enega na vsaki osi. Zaradi tega se v primerjavi z običajnim ID.4 poveča tudi skupna moč iz 150 na 220 kilovatov. Hitreje pospeši tudi od 0 do 100 kilometrov na uro (6,2 s) in ima najvišjo hitrost elektronsko omejeno na 180 kilometrov na uro.

Foto: Volkswagen Navor na sprednja kolesa prenese le po potrebi

Seveda so pri Volkswagnu poskrbeli za samodejno uravnavanje navore med obema osema. Večino ga dobita kolesi zadaj, po potrebi pa se za varno vožnjo lahko sorazmerno prenese tudi na sprednji kolesni par. Za njegovo delovanje skrbijo vgrajeni senzorji, ki v nekaj milisekundah aktivirajo tudi spredaj vgrajeni elektromotor.

Serijsko ima nameščena 20-palčna platišča, na seznamu opcijske opreme so tudi 21-palčna. Tako kot pri audiju Q4 e-tron so tudi pri ID.4 GTX na zadnji osi vgrajene bobnaste zavore. Je pa nekoliko bolj dinamičnim kupcem na voljo opcijski športni paket. Ta zniža vzmetenje za 15 milimetrov, prinaša progresivno krmiljenje volanskega obroča in prilagodljive blažilnike.

Samo z večjo baterijo

GTX bo na voljo izključno z zmogljivejšo baterijo z 77 kilovatnimi urami in maso 486 kilogramov. Gre za enak baterijski paket kot pri običajnem ID.4, zato ima na račun dodatne moči 40 kilometrov manjši domet (480 km). Polnjenje baterije bo mogoče z največ 125 kilovati.

Oblikovalci so se potrudili in različici GTX dodali nekaj posebnih oblikovalskih rešitev. Na cesti se ga bo najhitreje razločilo po posebnih dnevnih žarometih. Tri svetilne luči LED so vertikalno postavljene v navidezne zračnike. Nameščeno ima tudi črno masko, serijsko je opremljen še z matričnimi žarometi in zadnjimi žarometi LED.

Prodaja bo v Evropi stekla poleti, cene v Nemčiji pa se bodo pričele pri 50 tisoč evrih.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen