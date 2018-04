Volkswagen: nov predsednik, 12 znamk v šest skupin

Herbert Diess je prevzel vodenje uprave koncerna Volkswagen. Foto: Volkswagen

Kdo je Herbert Diess? Učil se je pri BMW, zdaj bo vodil Volkswagen

Salto Volkswagna: Nov imidž bo zapeljal tudi v Slovenijo

Volkswagen bo skupaj s Seatom in Škodo sestavljal skupino velikoserijskih vozil. Foto: Gašper Pirman Kot smo napovedovali že pred dnevi, je Volkswagnova uprava danes potrdila menjavo dozdajšnjega predsednika Matthiasa Müllerja s Herbertom Diessom.

12 znamk bodo razdelili v tri skupine

Volkswagnov koncern bo obenem prenovil tudi svojo poslovno strukturo. Svojih 12 znamk bodo razdelili v tri skupine, kamor bodo vozila razporedili glede na njihove ciljne stranke. Prav neuspelo postavitev novih usmeritev za celoten koncern je uprava očitala Müllerju. Taka usmeritev velja za enega ključnih stebrov internega razvojnega dokumenta razvoja koncerna do leta 2025, kjer si želijo v Wolfsburgu bolj poudarjati do okolja prijazne tehnologije in se s tem oddaljiti od odmevne dizelske afere.

Diess, dozdajšnji vodja Volkswagnove znamke, bo Müllerja nemudoma nasledil. Obenem bo tudi na čelu oddelkov za raziskave in razvoj ter informacijske tehnologije. Diessovo imenovanje je tudi pokazatelj vlagateljem v največjega svetovnega proizvajalca vozil, da s potrebnimi internimi reformami mislijo resno.

Pri Volkswagnu so prav tako že potrdili, da bo prvi mož Audija Rupert Stadler odgovoren za prodajo celotnega koncerna, vodja Porscheja Oliver Blume pa bo odgovoren za proizvodnjo vseh tovarn. Blume bo tako postal tudi član uprave koncerna.

"To je pomemben dan za Volkswagen, ki začenja novo obdobje našega prestrukturiranja. Od jeseni leta 2015 smo se spopadali z našo največjo krizo in tudi z novimi izzivi avtomobilske industrije. Na obeh področjih smo bili uspešni. Pomembno delo je začel in opravil prav Matthias Müller, ki smo mu zato zelo hvaležni. Danes smo boljši in bolj konkurenčni kot na začetku dizelske krize," je v Wolfsburgu danes povedal predsednik nadzornega sveta Hans Dieter Pötsch.