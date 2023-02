Volkswagen ID. Buzz: Doživite ikono električne dobe že sedaj

Oglasno sporočilo

Pri Volkswagnu so električno ponudbo obogatili z najzanimivejšim članom družine ID., ki v sedanjost vpeljuje lastnosti legendarnega Bullija in jih obenem prepleta s sodobnimi inovacijami ter vsestransko uporabnostjo. Novodobni mikrokombi je nastal na platformi množičnega ID.3, pri čemer velja izpostaviti še eno zanimivost − v enakem slogu se je pred davnimi leti na osnovi Beetla rodil ikonični Type 2.

Novi ID. Buzz pod kožo skriva električni pogonski sklop, sestavljen iz elektromotorja s 150 kW in baterije s 77 kWh uporabne kapacitete. Brez vmesnega polnjenja vas bo ID. Buzz popeljal do 420 kilometrov daleč, po kratkem 30-minutnem postanku na hitri polnilnici pa bo baterija napolnjena do 80 odstotkov.

Na krovu ID. Buzz je tudi priklop z izmeničnim polnjenjem z 11 kW, ki lahko energijo sprejme ali vrača v omrežje. Prisrčna retro kombijevska oblika, popestrena z ambientalno osvetlitvijo in izstopajočimi barvami, skriva kompaktne mere. Z dolžino 4.712 milimetrov in medosno razdaljo 2.988 milimetrov je notranjost vseeno izredno prostorna, saj potniška izvedenka ob normalni postavitvi sedežev pogoltne 1.121 litrov prtljage, z zložno zadnjo klopjo pa se volumen poveča na 2.205 litrov.

Obrtnike in dostavljavce bo navdušil ID. Buzz Cargo z zajetno prostornino 3,9 kubičnega metra.

V notranjosti bo ID. Buzz postregel z modernim ambientom, z okolju prijaznimi materiali in najsodobnejšo tehnologijo. Voznikovo okolje sestavljajo 5,4-palčni digitalni merilniki in do 12-palčni informacijski zaslon na dotik z najnovejšim operacijskim sistemom MIB 4. Apple CarPlay in Android Auto boste lahko povezali kar brezžično. Osrednjo zanimivost kabine predstavlja inovativni sredinski predalnik Buzz Box, s strgalom za led, odpiračem za steklenice in nosilci plastenk.

ID. Buzz s svojimi lastnostmi zvesto nadaljuje 70-letno zgodovino vsestranskih sopotnikov aktivnih uporabnikov.

