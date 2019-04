Vizija Hyundaija: mobilni telefon namesto ključa

Foto: Hyundai Prstni odtis ali pametni telefon

Hyundai je ob koncu preteklega leta predstavil nov sistem, ki omogoča odklepanje in zaklepanje avtomobila s prstnim odtisom. Le nekaj mesecev kasneje so razkrili še drugo novost, ki omogoča odklepanje in zaklepanje avtomobila z mobilnim telefonom. Dobra novica predvsem za tiste voznike, ki radi izgubljajo ali pogosto pozabljajo avtomobilske ključe.

Tehnologijo so razvili sami in bo na voljo za več modelov pri znamkah Hyundai in Kia. Lastnik avtomobila bo na svoj pametni mobilni telefon, ki podpira NFC, naložil posebno aplikacijo in prek nje registriral svoj ključ. Telefon pri svojem delovanju komunicira z anteno znotraj avtomobila, zato se ob dotiku vratne kljuke odklene ali zaklene.

Voznik mora telefon nato položiti v polnilni predal v osrednji konzoli in pritisne stikalo za zagon motorja. Avtomobil bo samodejno prepoznal lastnika telefona in samodejno prilagodil nastavitve sedeža, ogledal, radia in volanskega obroča.

Prvič na voljo v novi sonati

Hyundai je kupcem nove sonate že omogočil dokup te opcije, kasneje pa bo ta sistem na voljo tudi pri drugih modelih. ''Digitalni ključ bo koristil širokemu krogu prihodnjih kupcev Hyundaia, hkrati pa tudi inovativnim novim shemam za souporabo vozil. Preučujemo druge načine, kako uporabiti to tehnologijo pri povezanih avtomobilih in s tem izboljšati vozniško izkušnjo ter olajšati lastništvo,'' je dejal Ho Yoo, vodja skupine za razvoj elektronike skupine Hyundai Motor Group.