Velike razlike: kdo je zadovoljen in katere direktorje ob teh številkah boli glava?

Prodaja novih avtomobilov v Evropi je lani stagnirala, vse znamke pa prodajnega izkupička iz leta 2023 niso izboljšale. Kar dvanajstodstotni skok za Škodo in Toyoto, najbolj boleč padec prodaje pa za Fiat in Ford.

Prodaja oziroma število registracij novih avtomobilov v Evropi je bilo lani skoraj enako kot predlani. Trgovci so prodali skoraj 13 milijonov novih avtomobilov (12,9 milijona), kar je bilo 0,9 odstotka več kot predlani.

Volvo je lani svoje dobave novih avtomobilov povečal za 28 odstotkov. Foto: Gregor Pavšič

Med tistimi večjimi in pomembnejšimi sta bili to prav gotovo Škoda (+ 12,7 %) in Toyota (+ 12 %), zelo uspešno je bilo leto tudi za Volvo (+ 28 %). Ti so uspeli z novim električnim EX30 svojo prodajo povečati za slabo tretjino in med znamkami prehiteti Teslo.

Uspešno je bilo leto tudi za Mitsubishi (+ 42 %), Lexus (+ 28 %) in Hondo (+ 23 %), a to so vse nišne znamke z manj kot sto tisoč novimi registracijami.

Med premijskimi znamkami je na evropskem trgu vodilni BMW pred Mercedesom in Audijem.

Kdo je lani doživel največji padec prodaje? Po številu registracij sodeč je bil to Fiat (- 20 %), podobno tudi DS (-22 %), Ford (-17 %), Mini (-19 %) in Audi (-9,6 %). Število registracij pri Tesli, ki je bila vodilna z električnimi avtomobili, je lani upadlo za 10,8 odstotka. Tesla je v Evropi registrirala 327 tisoč novih avtomobilov, torej le dobro petino svoje letne globalne prodaje.

Petnajst avtomobilskih znamk z največ novimi registracijami v Evropi *

št. registracij 2024 razlika 2024/2023 Volkswagen 1,3 milijona + 1,0 % Toyota 928 tisoč + 12 % BMW 774 tisoč + 6,3 % Škoda 766 tisoč + 12,7 % Renault 699 tisoč + 2,7 % Mercedes 684 tisoč + 1,8 % Audi 663 tisoč - 9,6 % Peugeot 641 tisoč + 0,6 % Dacia 578 tisoč + 3,9 % Hyundai 534 tisoč + 0,0 % Kia 529 tisoč - 7,5 % Opel 414 tisoč - 9,5 % Ford 426 tisoč - 17 % Volvo 369 tisoč + 28,4 % Citroën 358 tisoč - 2,8 %

vir: ACEA. * države EU+EFTA v 2024